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Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 20 yaralı

AMASYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü, çocuk 20 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:29
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 20 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3’ü çocuk, 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaAmasyaÇorum Kara YoluTarımIşçiServisKazaTrafik Kazası
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