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TÃ¼rkÃ§e kursunda 33 milletten 409 yabancÄ±

ANTALYA'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde bulunan KonyaaltÄ± Sanat EÄŸitim Merkezi'ndeki (KONSEM) TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na, 33 milletten 409 yerleÅŸik yabancÄ± katÄ±lÄ±p, eÄŸitim alÄ±yor. KonyaaltÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸba Erke Bostan, "TÃ¼rkÃ§e dersliklerimiz, her ders saati dolu. SÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z farklÄ± Ã¼lkeden insanÄ±n buluÅŸtuÄŸu bir mozaik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde" dedi.

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:25
TÃ¼rkÃ§e kursunda 33 milletten 409 yabancÄ±

En Ã§ok yabancÄ± nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KonyaaltÄ± ilÃ§esinde belediyeye baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶steren KONSEM bÃ¼nyesinde aÃ§Ä±lan TÃ¼rkÃ§e kursularÄ±na yoÄŸun ilgi dikkat Ã§ekiyor. KonyaaltÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸba Erke Bostan, kursta 33 milletten 409 kiÅŸinin TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bostan, "TÃ¼rkÃ§e dersliklerimiz, her ders saati dolu. SÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z farklÄ± Ã¼lkeden insanÄ±n buluÅŸtuÄŸu bir mozaik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde. Burada ileri seviye TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim alanlar olduÄŸu gibi, baÅŸlangÄ±Ã§ seviyesinde Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸanlar da var. Kursiyerlerimiz arasÄ±nda Rusya, Ukrayna, Ä°ran, Kazakistan, Ã–zbekistan gibi farklÄ± milletlerden insanlar bulunuyor. BÃ¶lgemiz, yÄ±llardan bu yana yabancÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlamakta. Rusya- Ukrayna savaÅŸÄ±ndan sonra Ã§ok fazla gelen olduÄŸu sÃ¶ylenmekle birlikte zaten yerleÅŸik Ã§ok fazla yabancÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Buraya kaynaÅŸma ve bulunduklarÄ± yere adaptasyonu saÄŸlamak iÃ§in geliyorlar. Ä°lÃ§emizde yaÅŸayÄ±p, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmeye ihtiyacÄ± olan her yaÅŸtan kursiyerimiz bulunuyor. 7'den 77'ye TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimi veriyoruz. Bu da bizi Ã§ok mutlu ediyor" diye konuÅŸtu.

EÅžÄ°YLE PRATÄ°K YAPIYOR

6 ay Ã¶nce Belarus'tan gelerek Antalya'ya yerleÅŸen Alena- Artsiom Kharytonchyk Ã§ifti, birlikte TÃ¼rkÃ§e derslerine katÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkÃ§eyi iletiÅŸim kuracak kadar Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Alena Kharytonchyk, "Burada Ã¶ÄŸrendiklerimizi evimizde de pratik yaparak pekiÅŸtiriyoruz. EÅŸimi markete gÃ¶nderip, sipariÅŸ aldÄ±rabiliyorum. O da zorlanmadan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±p, geliyor" dedi.

Market alÄ±ÅŸveriÅŸi gÃ¶revinin kendisinde olduÄŸunu sÃ¶yleyen Artsiom Kharytonchyk ise "EÅŸim 'Domates, patates veya yaÄŸ al gel' dediÄŸinde markete gidip, Ã§ok rahat ÅŸekilde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±p gelebiliyorum. Her geÃ§en gÃ¼n TÃ¼rkÃ§em daha iyi seviyeye ulaÅŸÄ±yor. Kurs bize Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸretti. Pratik yaptÄ±kÃ§a daha iyi anlÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

KURSA 2 AY Ã–NCE BAÅžLADI

Rusya'dan 3 yÄ±l Ã¶nce gelen Rimma Kopytova, dersleri kaÃ§Ä±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. TÃ¼rkÃ§esinin baÅŸlangÄ±Ã§ seviyesinde olduÄŸunu belirten Kopytova, "2 ay Ã¶nce TÃ¼rkÃ§e kursuna baÅŸladÄ±m ve devam ediyorum" dedi.

TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni Sevgi Dilek ise "Burada A1, A2 ve B1 olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸlangÄ±Ã§, orta ve ileri seviye TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmek isteyen, farklÄ± yaÅŸ grubundan Ã¶ÄŸrencilerimiz var. Geldiklerinde hiÃ§ TÃ¼rkÃ§e bilmeyenlerin yanÄ± sÄ±ra arkadaÅŸ ortamÄ±nda veya aile iÃ§inde kendini geliÅŸtirerek, Ã¶ÄŸrenmiÅŸ kursiyerlerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltÄ±KONSEMKursTÃ¼rkÃ§e Kursu
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