Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Van- Hakkari yolu Başkale ilçesi Karasu mevkisinde meydana geldi. Van ve Hakkari yönlerine giden 34 ZS 5749 ile 06 YAC 92 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.