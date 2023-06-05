Bir yandan kazanım diğer yanda yenilme...

Deprem kayıplarından sonra siyasi rekabetle yarış tüm halkımızı etkilemiş durumda..

Son birkaç hafta içindeki siyasi yarışlar küçük, büyük herkesi etkilemiş halde.

Vatan ve yarınlar için en iyisi olsun diye umut ederken ;bir yandan, yarınlar kötü olacak,laik cumhuriyet bitecek algısı.!

Diğer yanda halk refah içinde ekonomi sıkıntısı olmadan yarınlar gelecek vaatleri...

Siyasetçilerin direnç sağladığı bu yarışta,

" yara alan nice gençler ve çocuklar var.!"

Hatta bu çelişkiyi yaşayan yetişkinlerin de ruh sağlığı bozulmuş durumda.

Dünü unutan halk bugünde çaresiz kalmış yarınlar içinse korku,panik,kaygı,endişe içinde...

Evde,dışarıda tüm yaşam şekillerinde konuşulan bu konu insanlara;

"çok korkuyorum!"

Kaygısını yerleştirmiştir.!

İnsanları aynı veya karşıt görüşe sürükleyen bu algı düzeltilmediği sürece ;halk yediden yetmişe mutsuz,umutsuz olacaktır.

Nihayetinde,

28 Mayıs taki sonuçla ülkenin hükumet şekli belli olmuştur.

Siyasetçilerin bu rekabete

kazananı ve kaybedeni belli olmuştur.

Onların alışık olduğu hatta bağışıklık kazandıkları yarışta, asıl etkilenen yeni oy kullanmaya giden ergen gençlerdir.

Kendilerini kötü hisseden veya başarılı bulan bu gençlerin ruh sağlığı düşünülmeli. Ve bu siyaset rekabetinden bir an önce uzaklaştırılmaları gerekmekte.

"Bütünklük Olgusunu" beyaz,siyah demeden acil olarak toplumun bütünlüğü ve ruh sağlığı normale dönmeli.

Artık;

Siyaset için değil,bilim,bilgi,öğrenim için çocuklar,gençler yarınlara güçlü kişilik ve donanımlı bilgiyle hazırlanmalı.

"Z 'kuşağı bu yarışta en çok zede almış durumdadır.

"""Z """kuşağı gençlerini,

Aile,

Siyaset,

Türk toplumu olarak etki altından kurtarıp,yarınlardan ürkütmeden kaliteli bilim insanları iş insanları,sağlam karakterli kişilikleri yarınlarda ki aydınlığa desteklemeliyiz.

Yoksa,

Yarınlar o vakit bizi korkutacaktır.!

Güneşin doğduğu her yeni güne umutları eklemek dileğiyle...