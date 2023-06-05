İnsanlarda bulunan özellikler onların kişiliklerini gösterir. İyi insan olmak için sahip olmamız gereken birçok özellikler vardır. Yüreğinde Sevgi olan her insan ne bir başka insana ne de herhangi bir canlıya zarar veremez. Kötülüklerden uzak durup insanların ve diğer canlıların yararına işler yapar. İyi insanın kalbi her zaman barıştan yanadır. Bu özelliklere sahip olan insanlar daha çok insanları mutlu edecek davranışlarda bulunur. Dünyada milyarlarca insan yaşamaktadır. Bunlardan birçoğu ölürken bir çoğu da yeniden dünyaya gelmektedir. Ölenlerin kimisi yaptığı iyiliklerle, güzelliklerle anılırken kimisi de yaptığı kötülüklerle kalmış, unutulup gitmiştir.

Kimisi de yaptığı işlerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır. Ne yazık ki bugün, dünyanın gidişatına baktığımızda kötü insanların sayısının giderek arttığını görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz mevcut savaşlar, karmaşalar, ölümler ve cinayetler bunun en büyük örneğidir.

Dünyada kötü insanlar arttıkça da zarar gören maalesef iyi insanlar ve masumlar oluyor. İyi bir insan olmak hem bizim için hem de içinde yaşadığımız toplum için çok önemlidir. Hepimizin söylediği gibi şu üç günlük dünyada Allah'ın bize bahşettiği kısa bir ömür süreceğiz. Bu ömrümüzü güzel bir şekilde yaşamak, öldükten sonra bile güzel bir şekilde hatırlanmak varken neden kötü insan olalım. Eğer biz iyi insan olabilmeyi başarırsak başkalarını da iyi olmaya yöneltebiliriz.

Kötü olmak çok kolay ama iyi olmak emek ister, gayret ister. Lütfen tüm ömrümüzü iyi insan olmaya adayalım. Bunun için çaba,gayret, sarf edelim ve dünyamızı güzelleştirelim. Mutlu ve iyiliklerle dolu bir dünya var edelim. Sevgiyle kalın.