"MERHABA"
Yürekten "MERHABA DOSTLAR"!
‘MERHABA!’
Mustafa Kemal ATATÜRK
Askerlerini selamlarken kullanmıştı bu selamlaşma terimini ilk!
MERHABA!
MERHABA KUTSAL AĞUSTOS AYI!
MERHABA TÜRK TARİHİNE AĞUSTOS AYINDA YÖN VERENLER!
MERHABA TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ ÇİZENLER MERHABA!!!
KAFAM DA GEÇMİŞİN ŞANLI
"AĞUSTOS TARİHİ";
ZAFER HAFTASI ANILARI gezinti yapıyor...
Gelin dostlar;
AĞUSTOS AYINDA GEZİNTİYE ÇIKALIM TEKRAR;
GEZERKEN TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ ÇİZEN;
3 Savaş'ı hatırlatalım,hatırlayalım:
1-ÇANAKKALE SAVAŞI :
KOMUTANI YARBAY MUSTAFA KEMAL ...
Alman Komutan Limon Van SANDERS'ten görevi devraldıktan sonra ;
8 Ağustos 1915'de,isteği üzerine ANAFARTALAR KOMUTANLIĞI'na atanmış;
savaşın gidişini değiştirmiş ve
emrindeki Kahramanlarla;
21 Ağustos 1915'de ,ikinci Anafartalar Zafer'ini kazanmışlardır...
MUSTAFA KEMAL ÇANAKKALE SAVAŞIN'da askerlerine şöyle seslenmiştir:
"BEN SİZE TAARRUZU
EMRETMİYORUM;ÖLMEYİ EMREDİYORUM!BİZ ÖLÜNCEYE KADAR GEÇECEK ZAMAN ZARFINDA YERİMİZE BAŞKA KUVVETLER VE KUMANDANLAR GEÇECEK,BU DA SAVAŞIN GİDİŞİNİ DEĞİŞTİRECEKTİR..."
2-SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ:
TBMM'nce BAŞKOMUTANLIK SIFATI VE YETKİLERİ verilen GAZİ MUSTAFA KEMAL;
6 AĞUSTOS 1921'de;
"BAŞKOMUTANLIK"sıfatını ve görevini kabul eder;
23 Ağustos'da başlayan SAKARYA MEYDAN SAVAŞI ;13 EYLÜL 1921'de taçlanır ve TÜRK MİLLETİ'nin kaderi değişir...
BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL;
SAKARYA MEYDAN SAVAŞI'nda Emrindeki askerlere şöyle seslenmiştir ;
"HATTI MÜDAFAA YOKTUR,SATHI MÜDAFAA VARDIR.O SATIH BÜTÜN VATANDIR.VATANIN HER KARIŞ TOPRAĞI VATANDAŞIN KANI İLE SULANMADIKÇA TERK EDİLEMEZ..."
3-VE BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI VE ZAFER:
Haziran 1922 tarihinde "BAŞKOMUTANLIK"görevi yine kendisine verilmiş olan ULU ÖNDER ATATÜRK;
BÜYÜK TAARRUZUN AĞUSTOS AYINDA yapılmasını kararlaştırır silah ARKADAŞLARI ile birlikte...
17 AĞUSTOS 1922 tarihinde ;
TAARRUZ'un 26 AĞUSTOS'da başlaması kabul edilir...
26 Ağustos 1922'de başlayan BÜYÜK TAARRUZ;
30 Ağustos 1922'de BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI İLE SON BULACAK VE TÜRK MİLLETİ ATA’SI İLE BİRLİKTE "KURTULUŞ DESTANI'na"imzasını atacaktır...
BAŞKOMUTANIMIZ ATATÜRK ASKERLERİNE ŞÖYLE SESLENİR BÜYÜK TAARRUZ BAŞLARKEN;
"YA İSTİKLAL ;YA ÖLÜM..."
Ve BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI'nda da;
"ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR İLERİ!..."emrini vererek noktayı koyar...
HER ÜÇ KADER SAVAŞINDA DA;
ATATÜRK EN ÖNDEDİR;
KIRIK KABURGA,BÖBREK SANCILARI,ŞARAPNEL PARÇALARI,ZORLUKLAR AYIRAMAZ ATA’MI ASKERLERİNDEN...
ATAM ASKERLERİ YEMEDEN YEMEZ!
ASKERLERİ İÇMEDEN İÇMEZ!!!
ASKERLERİ DE ONUN İÇİN ;
"ÖLMÜŞLERDİR-ŞEHİT OLMUŞLAR-GAZİ OLMUŞLARDIR"zaten...
.../...
Bu arada 7 Ağustos 1914 tarihinde;
Mustafa KEMAL;FİLİSTİN'de bulunan YEDİNCİ ORDU KOMUTANLIĞI'NA ATANMIŞTIR ikinci defa İSTANBUL'dan uzaklaştırılmak için HARBİYE NEZARETİ tarafından...
Ve KURTULUŞ SAVAŞINI içine sindiremeyen ;
Padişah VAHDETTİN;
9 Ağustos 1919'da MUSTAFA KEMAL'i ;
"ASKERLİK GÖREVİ"nden ,almıştır...
TARİH UNUTMAZ!
İYİYİ DE YAZAR KÖTÜYÜ DE!
CESURUDA YAZAR KORKAĞI DA...
KAHRAMANLARI GURURLA ANALIM;
RUHLARI ŞAD OLSUN,MEKANLARI CENNET...
Korkakları ve yaptıklarını da UNUTMAYALIM ki;
"GÜNÜMÜZE AYNA TUTSUNLAR!".
ZAFER HAFTAMIZ VE ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
BAŞKOMUTANLAR ASKERLERİNİN YANINDA,ÖNÜNDE OLURSA!
DAVALAR KUTSAL OLUR;SAVAŞLAR KAZANILIR...
VE ŞUNU UNUTMAYALIM “15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ İÇİN BAYRAM OLABİLİR LAKİN YÖNETENLER İÇİN UTANÇ ABİDESİ OLARAK KALACAKTIR!
ÇÜNKÜ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÜRÜTME-YARGI-YASAMA VE HATTA ANAYASAL-YASAL KURUMLARIMIZIN İÇİNE SIZDIĞINI GÖREMEMİŞLERDİR!”