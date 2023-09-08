Haber: Elif Hayvalı

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rölünde yer alacak olan Gülper Özdemir dışında filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

2024’ün en iddialı filmlerinden biri

Eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesiyle örülmüş olan Zaferin Rengi, güçlü oyuncu kadrosu ile önümüzdeki sezonun en iddialı sinema filmleri arasında olmaya aday.

9 Eylül’de sete çıkmaya hazırlanan Zaferin Rengi 2024’ün ilk yarısında seyirci ile sinemada buluşacak.