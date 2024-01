Haber: Mert Osman Erman

Aur'un çıkış yaptığı hit şarkısı "Tu Hai Kahan"ın yeniden yapılmış versiyonu, eski One Direction şarkıcısının Urduca vokaller sağladığı bir versiyonu içeriyor.

Şarkının orijinal versiyonu 95 milyon görüntüleme sayısını aştı ancak geçen Cuma günü yayınlanan yeniden yapım, 3 milyon görüntüleme ile hızla yaklaşıyor.

Malik, Aur'un kendisine ulaştığında "inanılmaz bir şekilde minnettar" olduğunu söyledi.

"Şarkıyı seviyorum ve ona bir parça kendimizi kattık. İnsanların yaptıklarımızı sevmesini umuyorum," dedi.

31 yaşındaki şarkıcı Bradford, İngiltere'de doğdu, ancak Urdu kökenlerine sahip - babası Birleşik Krallık'a göç etmiş bir Pakistanlı.

Şarkı, çevrimiçi hızla hayran kazandı - bazı sosyal medya kullanıcıları Malik'i "lütfen daha fazla Urduca şarkı yayınla" konusunda teşvik ediyor.

"Bazı diller sadece sizi hissettirir... Umarım [Zayn], tamamen Urduca şarkılar yapar," diyen bir X kullanıcısı dedi.

Birçok Urduca konuşan hayran da parçayı kutladı, bir kullanıcı bunu "fellow Pakistanis için bir hediye" olarak adlandırdı.

"Desi kızlar, uyanın, Zayn Malik'in bir Urduca dizedeki tek kelimesi gerçekten hayatlarımızı değiştirdi," başka bir X kullanıcısı da ekledi.

Malik'in müzik kariyeri 2010'da One Direction'ın bir parçası olarak başladı, bu grup Birleşik Krallık'taki The X Factor müzik yarışmasında oluşturuldu. 2016'da ilk albümü "Mind of Mine"ı yayımladı. 2021 albümündeki bir şarkı olan "Nobody is Listening"de de Urduca sözler bulunmaktadır.

Ahad, Usama ve Raffey'den oluşan Aur, işbirliğinin "müziğin sınırları olmadığını" gösterdiğini söyledi. "Pakistani müziğini küresel hale getiriyoruz ve dünyanın müziğimizi hissetmesini sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

Karachi merkezli grup, 2020 yılında sadece Pakistan'ın müzik sahnesine girdi, ancak R&B ve hip hop öğelerini harmanlayan müzikleriyle bölgede başarıyı kanıtladı.