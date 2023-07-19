KIEV AA- Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların dün gece Odessa, Jitomir ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına ilişkin toplantı düzenlediğini belirtti.

Toplantıda bu saldırılarla ilgili yetkililerden bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus teröristler kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı ve her Rus füzesi sadece Ukrayna için değil dünyada normal ve güvenli hayat isteyen herkes için bir darbedir.” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov ve İçişleri Bakanı İgor Klimenko’nun söz konusu saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve diğer komutanların da raporlar sunduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Askerlere, insanların ve liman altyapılarının korunmasını güçlendirme talimatı verdim, Dışişleri Bakanlığına da terörist devlet üzerindeki baskının arttırılması ve Ukrayna tahılının normal ihracatının sürdürülmesi için ortaklarla temasların yoğunlaştırılması talimatı verdim.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada da, dün gece Rusların Ukrayna’nın güneyine yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bazı Rus füzelerinin liman ve kritik altyapı tesislerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Ruslar, bir tahıl ve yağ terminalini vurdu, tanklara ve yükleme ekipmanına zarar verdi, yangın çıktı, tüm yetkili servisler sonuçları ortadan kaldırmak için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Saldırılarda 60 bin ton tahıl imha edildi

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ne dahil olan liman altyapı tesislerini bombaladığı aktarıldı.

Odessa ve Çornomorsk limanlarındaki tahıl terminalleri ve liman altyapısının saldırıya uğradığına işaret edilen açıklamada, “Gece yapılan saldırıda Çornomorsk limanının tahıl ihracat altyapısının önemli bir kısmı devre dışı kaldı. Çornomorsk limanı ayrıca 60 gün önce büyük tonajlı bir gemiye yüklenerek tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi gereken 60 bin ton tahılı da kaybetti.” bilgisi paylaşıldı.