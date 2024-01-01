Haber: Mert Osman Erman

Yılbaşı mesajında Zelensky, en az bir milyon insansız hava aracının üretileceği sözünü tekrarladı.

Yılbaşı Günü'ne kadar süren çatışmalarda Ukrayna'nın güneyindeki Odesa'da beş kişinin öldüğü ve Rus kontrolündeki Donetsk bölgesinde çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Daha önce Vladimir Putin, yeni yıl konuşmasını yaparak ordusunu övdü, ancak savaştan açıkça bahsetmedi.

Rus lider, askerlerini "kahramanlar... gerçeğin mücadelesinin ön saflarında" olarak nitelendirdi ve ekonomik konulara da atıfta bulunarak 2024'ü "aile yılı" ilan etti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı üçüncü yılına yaklaşan savaşı sırasında Pazar günü konuşan Zelensky, "Gelecek yıl düşman, yerli üretimin öfkesini hissedecek" dedi.

Ukrayna'nın 2024'te "bir milyon" ekstra insansız hava aracı üreteceğini ve F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'nın Batılı ortakları tarafından teslim edileceğini söyledi.

"Pilotlarımız zaten F-16 uçaklarını öğreniyorlar ve onları mutlaka göreceğiz," dedi. "Bu yüzden düşmanlarımız kesinlikle gerçek öfemizi görebilecekler."

Yılbaşı mesajı, daha fazla saldırıdan sadece birkaç saat önce geldi. Rusya tarafından işgal edilen Donetsk'te dört kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı bir saldırı bildirildi.

Bu saldırıyı "çoklu fırlatma roket sistemlerinden gelen yoğun bombardıman" olarak tanımlayan Rus destekli Donetsk'in başkanı Denis Pushilin, Telegram üzerinden açıklama yaptı.

Ayrıca Ukrayna'nın güneyindeki Odesa'da, bir kişi Rus drone saldırısında öldü ve üç kişi yaralandı, yerel vali Oleg Kiper açıkladı.

Son günlerde çatışmalar artarken, Rusya Cuma günü Ukrayna genelinde saldırılar düzenleyerek, Kyiv'in savaşın şimdiye kadar en büyük füze bombardımanı olarak nitelendirdiği, 39 kişinin öldüğü bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Kyiv de dahil olmak üzere birçok şehir vuruldu.

Bunu takiben Ukrayna'nın Rusya'ya Cumartesi günü saldırıları, Moskova'nın ülkelerinin güneybatısında ölümcül hava saldırıları rapor etmesiyle devam etti - sınırına yakın Belgorod'da 24 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

Zelensky, Batılı müttefiklerinden Ukrayna'ya desteklerini sürdürmelerini istedi, çünkü ülke Washington ve Avrupa'daki müttefiklerinden gelen yardımların yavaşlaması olasılığıyla karşı karşıya.

Ukrayna, ABD'den aldığı askeri yardımın son paketini aldı - ileriye dönük yardım paketleri, ABD Kongresi'ndeki bir anlaşmazlık nedeniyle gecikiyor.

Zelensky, ülkesinin bahar taarruzunun umduğu kadar başarılı olmadığını itiraf etti, ancak mesajında ülkesinin Rusya'nın tam ölçekli işgaline karşı daha güçlendiğini vurguladı.

Putin, savaşa girmemiş olsa da, bu yılki konuşmasında geçen yılki konuşmasına göre belirgin bir şekilde küçülmüş olan savaşı ele almadı.

Ancak "Doğruluk ve adalet mücadelesinin ön saflarında, savaşın tam ortasında olan herkese: Siz kahramanlarsınız, kalbimiz sizinle," dedi. "Sizlerle gurur duyuyoruz, cesaretinize hayranız."