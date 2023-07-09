Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky’i Türkiye’ye davet etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Önümüzdeki hafta Litvanya'nın başkenti Vilnius gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesi yapılan görüşmeyi Avrupa ve ABD yakından takip etti.

“Türkiye'nin barış müzakerelerinde liderlik rolü üstlenmeye hazır”

Amerikan Politico dergisi 'Ukrayna'nın NATO teşebbüsüne destek sunan Erdoğan, Putin'in gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylüyor' başlığını seçti.

Politico, Erdoğan'ın savaş boyunca stratejik, dengeleyici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Putin'in işgalinin yasadışılığını geniş çapta kınarken, Ukrayna kuvvetlerine Bayraktar İHA'ları tedarik etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış müzakerelerinde liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

CNN INTERNATIONAL MANŞETTEN VERDİ

CNN İnternational, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini belirttiğini yazan bir haber paylaştı. Zelenski'nin ise bu açıklamadan 'mutlu' olduğunu belirtti.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri Rusya ve Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç olduğunu vurgulayan CNN, Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının küresel bir açlık krizini önlediğini hatırlattı.

CNN, İstanbul'daki buluşmanın özellikle Moskova tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

“Erdoğan Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını istiyor”

Alman televizyonu Tagesschau 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını istiyor' başlıklı haberinde İstanbul'daki randevunun ardından Türk liderin yeni bir tahıl anlaşmasını açıkça gündeme getirdiğini ve ayrıca NATO mesajı verdiğini aktardı.

'Erdoğan Zelenskiy'e destek veriyor-Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Alman Spiegel dergisi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev yönetiminin ittifaka katılmasına karşı olmadığını ancak barış müzakereleri için de baskı yaptığını vurguladı.

“Ukrayna lideri Zelenskiy savaşta kilit bir arabulucu olan Türkiye'nin desteğini selamlıyor”

İngiliz Independent gazetesi 'Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor'başlığını kullandı.The Guardian ise 'Ukrayna NATO üyeliği için Türkiye'nin desteğini kazanıyor ancak Biden zamanlama için ihtiyatlı olunmasını istiyor' başlığını attı. Gazeteye göre, ABD lideri Joe Biden savaş sürerken askeri ittifaka katılmanın tehlikelerini gündeme getirip uyarıda bulunurken, Ukrayna lideri Zelenskiy savaşta kilit bir arabulucu olan Türkiye'nin desteğini selamlıyor.

HABER:DUHA SENA OSKAY