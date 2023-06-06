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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz: Daha çok çalışıp şampiyon unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz: Daha çok çalışıp şampiyon unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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