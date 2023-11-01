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63. dakikada Kütahyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez pası Berkant Şahin Kök'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert bir şutu ağlarla buluştu: 3-1

27. dakikada Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Emirhan Çavuş'un pasında topla buluşan Sisto'nun ceza sahası dışından vuruşunda rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

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