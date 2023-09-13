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Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 17 Eylül Pazar günü oynanacak ön eleme turu karşılaşmalarının programı şöyle:

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