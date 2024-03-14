Şampiyonluk yarışında bir hafta daha geride kaldı. Zirve de yer alan iki ekip haftayı farklı skorlar ile kayıpsız geçerken birbirinde heyecanlı karşılaşmalar, goller, hikayeler yer aldı. Oynanan on mücadele de altı mücadeleyi ev sahibi takımlar, iki mücadeleyi deplasman ekipleri kazanırken iki karşılaşma da eşitlik ile sonuçlandı. Bu hafta ağlara 37 gol sığdırılırken, futbolseverler açısından zevkli mücadeleler sahne almış oldu.

Lider Galatasaray sahasında, Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmadan 6-2 galip ayrılan sarı kırmızılılar sahasında kayıpsız ilerlemeyi sürdürdü. Kerem Demirbay’ın hat-trick yaptığı mücadelenin diğer golleri, Köhn, Torreira ve Icardi’den geldi. Bu sonuçla puanını78 yapan Galatasaray haftayı lider tamamlarken, Rizespor ise son yedi mücadele de beşinci yenilgisini alarak haftayı yedinci sırada tamamladı.

Şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe de sahasında ligde kalma yarışında ki Pendikspor’u konuk etti. İlk yarısını geride kapatan sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Hakan Yandaş, Batshuayi, Ferdi ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Fenerbahçe haftayı 76 puan ile lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde kapatırken, karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Pendik spor düşme hattında kaldı.

Sezonun istikrarsız takımı Beşiktaş ise derbi mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanından da 2-0 mağlup ayrıldı. Goller Sorescu ve Dragus‘dan gelirken Beşiktaş da Cenk Tosun penaltı kaçırdı. Haftayı 46 puanda kapatan Beşiktaş, Trabzonspor’un 3 puan gerisine düştü. Gaziantep FK ise aldığı bu galibiyet ile puanını 31 yaparak düşme hattının üzerinde haftayı tamamladı.

Trabzonspor ise Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında Fatih Karagümrük takımını konuk etti. Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan bordo mavililer, son beş maçında dört galibiyet alarak haftayı üçüncü sırada moralli kapattı. Karagümrük ise bu yenilgi ile düşme hattında kaldı.

Anadolu ekiplerinin mücadelelerinde ise; Samsun spor, Ankaragücü karşısında 2-1 kazanarak çıkışını sürdürdü. Ankaragücü ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. İstanbulspor ise sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olarak son sırada kaldı. Kasımpaşa ise beşinci sırada ki yerini korudu. Başakşehir ise sahasında Antalyaspor karşısında aldığı tek gollü galibiyet ile haftayı altıncı sırada tamamladı. Kayserispor sahasında Hatayspor ile 1-1, Konyaspor da Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı ve birer puanı paylaştılar. Alanyaspor’da deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

Gol krallığında Fenerbahçe’den Dzeko 18 golle zirvede yer aldı. Icardı,Thiam ve Manaj 15 golle takip ettiler.