Trendyol Süper Lig de 25. hafta geride kaldı. Bu hafta oynanan on mücadelede 22 gol atılıdı. Zirvenin el değiştirdiği haftada, 6 mücadele de ev sahibi takımlar, 2 mücadele de ise konuk takımlar galip gelirken, 2 karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Rams Park da Başakşehir’i konuk eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mertens’in ilk yarım saatte attıkları goller ile 2-0 galip geldi. Fenerbahçe’nin, Alanyaspor karşısında berabere kalması ile 2 puan farkla liderlik koltuğunun sahibi sarı kırmızılılar oldu.

Kadıköy de Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşma da Tadic (P) ve Dzeko ile üstünlüğü yakalasa da Augusto’nun golüne engel olamayınca 2-2 beraberlikle çok önemli 2 puanı kaybetmiş oldu.

Teknik direktör değişiklikleri, yeni yönetim, yeni transferler ile sezonun istikrarsız ekibi Beşiktaş, Haftalardır galip gelemeyen Kayserispor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla 40 puan ile haftayı dördüncü sırada tamamladı. Kayserispor da ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Trabzonspor ise evinde Hatayspor karşısında Trezeguet ve Bardhi ile skor üreterek 2-0 5 hafta aradan sonra galip geldi. Bu sonuçla 40 puan ile Beşiktaş’ın önünde averajla haftayı 3. sırada tamamladılar. Son 2 maçından galip ayrılan Hatayspor ise haftayı düşme potasının 1 puan üzerinde tamamladı.

Diğer İstanbul takımları ve Anadolu ekiplerinin mücadelelerinde ise; Kasımpaşa Adana Demirspor deplasmanında 3-1 kazanırken üst üste 3. maçından galip gelmiş oldu ve haftayı 5. sırada tamamladı. Adana temsilcisinde galibiyet hasreti 8 maça çıkarken son 15 hafta da sadece 1 galibiyet almış oldular. Karagümrük ise sahasında Pendikspor’u 2-0 ile geçti ve rakibini ateş hattına attı. Pendikspor bu sonuçla 5 hafta sonra mağlup olmuş oldu. Sivasspor ise sahasında Rizespor’u tek gol ile geçerek üst sıralara tırmandı. Rizespor ise haftayı 6. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise deplasmanda İstanbulspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı bu sonuçla 7 maç aradan sonra galip gelerek ligde kalma yarışında önemli 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor da sahasında Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi ve 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Düşme hattında rakiplerinin haftayı puanlarla kapadığı düşünülecek olursa çok önemli 3 puanın sahibi oldular. Samsunspor ise konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü ve haftayı düşme hattının üzerinde tamamladı.

Gol krallığında bu hafta da zirve de Fenerbahçe’nin yıldızı Edin Dzeko var. Alanyaspor karşısında da haftayı boş geçmeyen yıldız oyuncu gol sayısını 17 yaptı. Takipçisi Thiam 15 gol Icardi ise 13 golde bulunuyorlar.