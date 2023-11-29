Trendyol Süper lig 13. Hafta karşılaşmaları oynanan on mücadele ile tamamlandı. Zirve yarışında lider Fenerbahçe ve averajla takipçisi Galatasaray hata yapmadı. Bu hafta spor severler 29 gol izlerken 5 maçı ev sahibi takımlar, 2 karşılaşmayı deplasman takımları kazanırken 3 mücadele de beraberlik ile sonuçlandı.

Lider Fenerbahçe evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda Can Keleş’in golüne engel olamadı ve geride kapadı. İkinci yarıda biri penaltıdan Tadic ile skor bulan sarı lacivertliler 2-1 kazanarak haftayı 3 puan ile kapadı. Takipçisi Galatasaray ise sahasında konuk ettiği Alanyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Icardi, Mertens (2) ve Zaha ile 4-0 galip ayrılan sarı kırmızılılar Manchester United maçı öncesi moral bulmuş oldu.

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ikide iki yapan Beşiktaş ise zirve yarışında puan farkının açılmaması adına önemli bir üç puanın sahibi oldu. Deplasman da Samsunspor karşısında Cenk Tosun ve Colley ile golleri bulan kara kartallar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Haftanın en gollü maçında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında iki farklı geriden gelerek 1 puan ile sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Saiz ve Manaj (2) ile skor bulan Sivas takımına Pepe Trezeguet ve Onuachu ile cevap verdi.

Diğer mücadelelerde son haftaların formda takımı Kayserispor ile üst sıralarda kendine yer arayan Adanademirspor karşılaştı. Yusuf Erdoğan ve Aylton golleri ile taraflar 1-1 biten mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Yedi maçtır kazanamayan Konyaspor ise evinde Kasımpaşa karşısında 2-0 galip gelerek nefes aldı. Kasımpaşa ise üst üste üçüncü maçından puansız ayrıldı. Son sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor ise evinde Hatayspor karşısında 2-1 galip geldi ve 3 maç aradan sonra galip geldi. Sezon başı ilk 8 hafta yenilgisiz ilerleyen Hatayspor ise son beş mücadele de 4. defa mağlup oldu. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde Ankaragücü deplasman da Gaziantep FK karşısında tek gol ile 3 puanın sahibi oldu. İki İstanbul ekibi Başakşehir ve Pendikspor maçında ise galip gelen 4-1 skor ile ev sahibi takım oldu. Başakşehir bu galibiyet ile güvenli bölge ile arasında ki puan farkını bire düşürdü. Haftanın golsüz biten tek mücadelesi ise Antalyaspor ile Rizespor arasında oynandı. Taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı.

Gol krallığı yarışında Bu haftayı boş geçmeyen Mauro Icardi 11 gol ile zirvede yer alıyor. Dzeko ve Thiam ise 10’ar gol ile takip ediyorlar.