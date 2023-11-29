Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yer alan Aqua Florya Avm' de yer alan Hayal Kahvesinde İrem Derici sahne aldı. İrem Derici sahne kıyafeti ve geniş repertuvarı ile kendisini izlemeye gelen sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Sevilen sanatçı İrem Derici konserinden önce yoğun kuyruklar oluştu kuyruğun ardı arkası kesilmedi. İrem Derici konserinden önce sevilen isimlerden Murat Balcı'da sahne aldı. Murat Balcı repertuvarı ile sevenlerinden tam not aldı. Sahnesinden önce İrem Derici , Saçlarımı kestirdiğimi görünce "Saçlarında yakışmış " dedi bende İrem Derici'ye " Senin için " diye söyledim ve samimi diyaloglar içerisinde Derici ile Konser Öncesi günün anısına bir resim çekildik.

KIVILCIM URAL YENİ ŞARKISI “BEN ÇOK ESKİDEN” YAYINDA

Başarı basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvılcım Ural'ın ikinci albümünden üçüncü yeni şarkısı “Ben Çok Eskiden” dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziğinin Kıvılcım Ural’a ait olduğu “Ben Çok Eskiden” şarkısının aranjesini Onur Gulanber ve Baturalp Yılmaz yaparken, çekimi eğlenceli geçen klibin yönetmen koltuğuna ise ünlü yönetmenler Damla Demircioğlu ve Fatih Turker yer aldı. Şarkının klibinde Kıvılcım Ural'a müzik grubu performansıyla eşlik ederken eğlenceli ve çok renkli anlar yaşandı. Müzik festivalleri ve üniversite şenliklerinde sahne alan Kıvılcım Ural 'ın kış aylarını kendi müzik stüdyosunda geçirdiği öğrenildi.

CEREN GÜNDOĞDU MÜZİK PİYASASINI “REHİN” ALDI

Türk pop müziğinin yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlayacağı, tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak 2. Stüdyo albümünden “Rehin” şarkısı CGC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziğini Ceren Gündoğdu’nun yazdığı şarkının klibi Hollanda'nın Amsterdam ve Haarlem şehrinde çekildi. Klibin prodüktörlüğünü Berlin’li prodüktör Özgür Akgül üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Cabi yer aldı.

Rehin şarkısının hikayesini de sevenleriyle paylaşan Ceren Gündoğdu, “Yabancı birine teslim olmanın korkutucu ama bir o kadar da cezbedici yanının hikayesini anlatıyor ve ekliyor; “İki insanın birbirini anlaması... Anlaşılabilmek… Ne sıradan bir talep. Ve gerçekleşme olasılığı ne denli zor bir dilek. Anlamak aslında bir niyet işi. Tıpkı sevmek gibi. Buna niyetli iki insan aynı dili konuşmasa dahi yakın olmanın bir yolunu bulabilir. Ve salt bu ihtimal bile bir ömrü sevgiyi aramaya adamanız için ilham kaynağıdır” dedi.

KEREMCEM'İ ÖZLEYENLER AKIN ETTİ

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem, mum ışığının aydınlattığı ikonik konser serisi Hava Kararınca’da, çarşamba akşamı Kadıköy Müze Gazhane'de sahne aldı. Uzun bir aradan sonra ilk konserimi gerçekleştiren Keremcem geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni teklisi Molekül'ü de söyledi. İki saate yakın sahnede eski ve yeni hitlerinin yanı sıra bazı sürpriz coverlar da seslendiren Keremcem, Şubat ayında çıkacak albümden hiç duyulmayan 4 şarkı da repertuvarında yer verdi. Konser için kendi sosyal medya hesaplarından post atan sanatçı 'Hepinizi özledim .Bekliyorum...' notuna yanıt veren binlerce hayranı konser alanını hınca hınç doldurdu.

Pop Müziğe yeni soluk olacak olan Yaren, yeni teklisi 'Davet'i müzikseverlerin beğenisine sundu

Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Yaren, gurbetçi bir ailenin kızı. Müziğe Almanya'da başlayan Yaren, şan eğitimini Amerika'da almış.

Yaren'in 'Davet' isimli şarkının söz, müzik ve aranjesi Anıl Umut'a ait. Fabrika Prodüksiyon etiketi ile piyasaya sunulan çalışmanın genel koordinasyonu Celalettin Yılmaz'a ait.

Klip yönetmenliğini ve fotoğraf çekimini Bahadır Kuyucu üstlenmiş. Yaren, hep hayalleri peşinden gittiğini dile getirerek şunları söyledi:

'16 yaşında saatlerce uyumaz hayaller kurardım. Şarkılar yazar, besteler yapardım. Müziği tam anlamıyla öğrenecek ve hakkını vererek yapacaktım. Pes etmedim ve etmeyeceğim. Ben Avrupa'da yaşayan her gün baş ucumdaki şanlı Türk Bayrağı öpen bir vatanperverim. Gücüm yettiğince yeni ve iddialı şarkılarla vatanımda konserler yapmak istiyorum. Hayallerine ulaşan insandan daha mutlu başka biri olamaz. Benim şimdiki hayallerim on binlerce insanla göz göze şarkılar söyleyeceğim konserler ve yeni yapacağımız şarkılar' dedi.

GÜNCE ‘ÇÖL’ 20 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ŞARKI!

Müzisyen kimliği ve şarkıları ile bir anda Türk pop müziğinde yıldızı parlayan Günce, içinde hem hasret hem de umut barındıran yeni teklisi ‘ÇÖL’ü 1 Aralık Cuma günü Garaj Müzik etiketli video klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

Sözü ve müziği Reşit Gözdamla’ya ait şarkının düzenlemesi, kayıt ve mix’i Genco Arı tarafından yapıldı. Şarkının Bodrum'un doğal güzellikleri arasında, yalın ve çarpıcı bir dille çekilen video klibinin görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel üstlendi.

Hayatını değiştirme karar alıp, İstanbul’dan Bodrum’a geçiş yapan Günce ‘Çöl’ için; ’taşınırken 20 yıl önceden sakladığım o cd’yi bulduğum şarkı bana bir işaretti. Hemen kaydedip yayınlamak için kolları sıvadım’ diyor.

Günce’nin kişisel yolculuğunun bu dönemine ışık tutan Çöl, ana akım sound’lardan uzak, kaliteli müziğin güçlü örneklerinden. Hit yerine gerçek bir şarkı yayınlamak istediğini dile getiren Günce, hem vokal hem de müzisyen olarak ne kadar farklı bir yolda yürümeye başladığının ilk ürününü sunuyor.

Nazan Öncel “Kara Plak” ile sevenleriyle buluşacak.

Üç dakikaya sığdırdığı hikâyelerin temsilcisi olarak şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel Durum Şarkıları’ndan sonra KARA PLAK / Geceye Bir Şarkı albümüyle, sevenlerinin yüreğine serin sular serpmeye hazırlanıyor.

KARA PLAK kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya fırçasından çıkarken Janti Hamit, Erman Arda ve Nazan Öncel düzenlemesiyle 10 temiz şarkıya imza atarak, her ruha dokunacak bir iş çıkardılar.

Usta sanatçı Nazan Öncel “Kara Plak” albümünün ilk klip çalışması için Söz ve Bestesi Nazan Öncel’e, düzenlemesi Erman Arda’ya ait ‘Esme’ şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalışarak başka bir ilke imza attı.

Dmc etiketiyle 24 Kasım’da müzikseverler ile buluşacak “Kara Plak” albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme , Kara Plak , Gurur Çıkmazı , Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı , İki Aylak , İmdat.

Sosyal Medya’da yaptığı duyarlı paylaşımları ile her daim öncülük yapan ve elini kalbine koyan sanatçı sıfır makyajla fotoğraf çekimi yaparak Filistin halkının zor günlerindeki yürek dağlayan acılarına karşı duyarlı davranış sergilemiştir.

CEYLAN ‘AŞKINDAN YANAYIM'’

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünün sürprizleri bitmek bilmiyor. Sırada Arabesk fantazi müziğin yıllardan kulvarında öncü isimlerinden Ceylan 'Aşkından Yanayım' şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde video klibi çekilen şarkı 24 Kasım Cuma günü tüm dijital dünyada yayına girdi. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyan şarkı Ceylan'ın yorumuyla yılın en iddalı coverlarından birine dönüştü.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

RUBATO’NUN YEPYENİ ALBÜMÜ “5” YAYINDA.

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayında.

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10. yılında 7 yeni,

3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri “5”in kayıtlarını tamamladı.

Usta ve Genç Besteciler Rubato “5” Albümünde

Her albümlerinde müzikal çeşitlilikleri ile adından söz ettiren tecrübeli grup Rubato, yeni albümlerinde bu kez farklı bestecilerin şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Tan Taşçı, Adnan Fırat, Soner Han, Osman Şahin, Özer Arkun, Bora Duran'ın imza attığı yepyeni şarkıları albüm repertuarına alan Rubato, Yıldız Tilbe'den Ummadığım Anda, İlyas Yalçıntaş'tan İçimdeki Duman ve efsane şarkı Kadınım'ı ise tekrar yorumladı. “5”de yer alan tüm düzenlemelere imza atan Rubato, her şarkıya yine kendi dokunuşlarını yansıttı.

Ait oldukları müzik tarzının yaratıcılarından olan grup, "5" albümünde yer alan yeni bestelere ve özenle seçtikleri coverlara kattıkları yeni ruh ile farkını ortaya koyuyor. Rubato hem albümleriyle hem de konserlerinde performanslarıyla dinleyicilerinin duygularına, dertlerine, eğlencelerine yine ortak oluyor.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ!

Geçtiğimiz gün organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen özel bir etkinlikte bir süre önce babasını kaybeden ve organlarını bağışlayan ''Bahadır Tatlıöz'' seminere konuşmacı olarak katıldı.

“Babam hala birilerinde yaşıyor ve birilerinin yaşamasına vesile oldu”

Babasının beyin ölümünden sonra organları vasıtasıyla başka bir aileye umut olduklarından dolayı duygularını ifade eden ''Bahadır Tatlıöz''; “Organ bağışı ile sizden sonra da aslında umudu kalmayan insanın ailesiyle tekrar buluşmasını sağlıyorsunuz. Biz bunu şahsen deneyimledik. Bizim için acı bir tecrübeydi ama diğer aile için bir umut oldu. 2021 senesinde babamızı beyin kanamasından kaybettik. Nihayetinde acı da olsa kabullenmemiz gereken beyin ölümü gerçekleşmişti. Beyin ölümünden sonra ailecek bize bir fırsat doğdu. Babamızı kaybettik ama babamızın başka bedenlerde yaşayıp başka insanların hayatlarına dokunma ihtimali vardı. Karar verirken pek tereddüt etmedik. Tercihimizi hemen yapıp sonra da bu konunun hep takipçisi ve destekçisi oldum. Ölmüş bir bedene zaten zarar veremezsiniz, sonunda da iki seçenek kalıyor; babamızın işe yarar organlarının toprağa gidip çürümesi ya da babamın başka bedenlerde tekrar hayat bulması. Babam hala birilerinde yaşıyor ve birilerinin yaşamasına vesile oldu” dedi.

RESUL DİNDAR RÜZGAR GİBİ GELDİ !

Resul Dindar kalplere kazınacak bir ayrılık şarkısıyla dinleyicisine sesleniyor. “Rüzgar” rahmetli annem Meliha Dindar’a ithafen kayda alınmış ve yayınlanmıştır diye not düşen sanatçı; Rüzgarın savurduklarına bir selam, bir vefa, bir veda niteliğinde seslendirmiş şarkıyı…

Şarkının sözlerindeki anlam ve sanatçının duygu yüklü yorumu herkeste bir kaybını yeniden canlandıracak. Kimisi giden sevgiliye, kimisi yitirdiği bir sevdiğine adayacak şarkıyı.

Resul Dindar şarkının klibini 2018 yılında vefaat eden annesine adıyor, duygu yüklü anlar ve anılar içeren klip sanatçının memleketi Artvin / Hopa’da doğup büyüdüğü yerlerde geçiyor…

Rd Müzik etiketiyle 24 Kasım tarihinden itibaren tüm digital müzik platformlarında dinleyicisiyle buluştu şarkı…