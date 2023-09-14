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TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağı nda eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu dün meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

ZONGULDAK AA- Başsavcı Akın Çetin, dün TTK Armutçuk Müessesinde meydana gelen göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını hatırlattı.Çetin, Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.

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