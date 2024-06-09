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Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan zanlı A.K. ifadesinin ardından salıverildi, şüpheli E.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aramalarda 1271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 gümüş sikke, 1 gümüş renkli heykel, 1 gümüş kolye ucu, 1 gümüş insan başlı aslan biblo, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş, 1 altın yüzük, 12 tabanca fişeği, yılan kamera ve aparatları, görüntü aktarma ekranı, 5 define arama dedektörü, 3 el dedektörü, 2 hassas terazi, 2 harici harddisk, 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çaycuma ilçesinde şüpheliler A.K. ve E.K'ye ait iş yeri, ikametgah ve araçta arama yaptı.

Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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