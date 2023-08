İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre "Onları Çok Seviyoruz" mottosuyla gerçekleşen sezonda, Kings of Convenience, Editors, Travis, Gogo Penguin, Mitski, Hiromi, Snarky Puppy, Lola Marsh, New Model Army ve Kerala Dust'ın da aralarında olduğu ünlü gruplarla müzisyenler sanatseverlerle buluştu.

Festivallerle tiyatro gösterimlerinin de yapıldığı merkezde üç gün süren Sonar İstanbul ve MIX Festivali'ne çok sayıda müziksever katıldı.

Etkileyici sahne tasarımının yanında usta oyuncuları, klasikleşen şarkıları ve hayranlık uyandıran koreografileriyle dikkati çeken Notre Dame de Paris Müzikali, 15 günde 21 kez sahnelendi.

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla tiyatroseverlerin beğenisine sunulan "1923" müzikali, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM tarafından hayata geçirildi.

Zorlu PSM Prodüksiyon'un kendi yapımı olarak seyirciyle buluşan "Evlilikten Sahneler", "Kum Zambakları" ve "Kibrit'in Ucunda" oyunları ile "Alice" müzikali, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Sidikli Kasabası", "Richard", "Toz", "Aşınma", "Canavar", "Cimri", "Kral Lear", "Kundakçı", "Amadeus", "Küheylan" ve "Timsah Ateşi" oyunları da izleyiciyle buluşan eserler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, 10. yılı büyük başarılara imza atarak tamamladıklarını belirterek, "Her sezon olduğu gibi bu yıl da dünya çapındaki müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve yapımlar, genç müzisyenler ve alternatif sesler sahnelerimizdeydi. Türkiye'de farklı türleri takip eden tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli bir etkinlik programına imza atmaya her sezon özen gösteriyoruz, 10. sezonumuzu da aynı yaklaşımla geride bıraktık. 10 yıldır bizlerle el ele yürüyen tüm paydaşlarımıza ve sahnelerimizde bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlerle teşekkür ederiz. Yeni sezonda ülkemizi kültür sanat alanında daha ileriye taşıyacak yepyeni prodüksiyonları ve dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya, kültür sanat aktivitelerini her kesime ulaştırma hedefini taşıyan projelerimize ve sektörümüze katkı sağlayacak faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA