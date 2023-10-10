İstanbul

Filmin oyuncuları ve yapım ekibi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen gala öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yapımcı Nuri Yıldırım, filmin Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Alper kardeşimle birlikte bu projeye üç yıldır çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla 100. yıl kutlamalarına denk gelmesinin ve onurlu bir savaşçının annesini anlatmanın onurunu yaşıyoruz." dedi.

Ortak yapımcı Alper Tosun, ekip içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Nuri kardeşime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çok geniş bir ekibin ürünü. Hayaldi bugün gerçek oldu. Umarım herkes severek ve beğenerek izler." değerlendirmesinde bulundu.

Senaryo ekibinde yer alan Zeynep Güngör, filmi özenle ve titizlikle hazırladıklarına işaret ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir cumhuriyet kadını olarak Zübeyde Hanım'ı ve Mustafa Kemal'i büyük bir keyifle izleyeceksiniz." şeklinde konuştu.

"Sette çok duygulu sahnelere imza attık"

Oyuncu Aslıhan Güner, Zübeyde Hanım'ın hayatını Türk sinemasına armağan etme fikrinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Zübeyde Hanım'ı oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Güner, "İyi ki rol bana geldi, iyi ki oynadım ve iyi ki Alican il oynadık. Sette birlikte çok kıymetli ve duygulu sahnelere imza attığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım'ın yaşadığı dönemin beyaz perdeye yansıtıldığını anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Daha önce birçok Atatürk filmi çekildi, halihazırda halen devam ediyor. Fakat bizim filmimizin en güzel ve farklı tarafı Mustafa Kemal Atatürk'ü annesinin gözünden izleyecek olmamız."

Aslıhan Güner, film başladığı andan itibaren duygusal olarak 100 yıl öncesine gittiğini ve halen etkisinin devam ettiğini vurgulayarak, çok kıymetli ve gurur duyduğu bir iş olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu Alican Yücesoy ise Güner ile oynamanın harika bir deneyim olduğunu, çok önemli sahnelerde birlikte rol aldıklarını söyledi.

Filmi ilk defa izleyeceğini aktaran Yücesoy, "Bu ekiple çalışmak zaten çok güzeldi. Gerçekten daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

Galaya sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından da çok sayıda ünlü isim katıldı.

Film hakkında

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin hikayesi, Osmanlı'nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik'te başlıyor ve Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor.

Yönetmen koltuğunda Cenk Yaz'ın oturduğu filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun üstlendi. Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker'in danışmanlık yaptığı filmin senaryosunu İlber Tekinsoy kaleme aldı.

Zübeyde karakterini Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Alican Yücesoy'un oynadığı yapımda Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü de rol aldı.

Film, 13 Ekim'de Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da vizyona girecek.