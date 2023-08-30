İSTANBUL- ‘Bir kadın dünyayı değiştirebilir.’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan ‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filmi için geri sayım başladı.

Cumhuriyetimizin 100. yılı haftası olan 20 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek ‘Zübeyde’ filmi, Türkiye ile aynı anda Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde gösterimde olacak.

İzlenme rekorları kıran ‘Müslüm’ filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım, ‘Zübeyde’ filminin de yapımcılığını üstlendi. Alper Tosun ise filmin ortak yapımcısı olarak adını yazdırıyor.

Onurlu savaşçıların yürekli analarına

Aylar süren titiz araştırma sürecinde, senaryo ekibine Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker danışmanlık yaptı. Her ayrıntının onlarca kaynaktan araştırılması sonrasında elde edilen bilgiler Zeynep Güngör tarafından derlenip senarist İlber Tekinsoy tarafından senaryolaştırıldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Cenk Yaz’ı görüyoruz.

Son dönemin gözde oyuncularından Aslıhan Güner, ‘Zübeyde’ karakteri ile muhteşem bir performans sergiliyor. ‘Mustafa Kemal’ karakterine ise Alican Yücesoy hayat veriyor. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlayan hikâye, Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci yansıtıyor.

‘Kahraman doğulur mu yoksa yetiştirilir mi?’ konusunu düşündürten iddialı yapım, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini beyaz perdeye yansıtıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100. yılına da anlamlı bir armağan.

Haber: Bülent Çamcı