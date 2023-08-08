Haber: Beyza Betül Cihan

10 yaşındaki Emma Edwards, hayatının geri kalanını sevgilisi Daniel Marshall Christopher "DJ" Williams, Jr. ile geçirmeyi hayal etti. İkili, ilkokul çağında olmalarına rağmen birbirlerine olan sevgileriyle çevrelerini etkiledi.

Emma ve DJ, okullarında bir düğün töreni düzenlemek istediler, ancak öğretmenleri okulda bu tür bir etkinliğin yapılamayacağını söyledi.

Emma, Nisan 2022'de akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu. Bu zorlu süreçte bile hayat dolu ve umutlu kalmayı başardı. Emma'nın son dileği, sevgilisi DJ ile evlenmekti. Ancak Emma'nın sağlık durumu giderek kötüleşti.

Emma'nın ölümünden 12 gün önce göstermelik bir törenle dünya evine girdi.