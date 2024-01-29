Beşiktaş, Sivas’ta -6 derecede buz tuttu adeta.

Puan durumunda ilk dörtte olduğu için durumun vehameti görünmüyor olabilir ama aradaki fark korkunç!

Ara transfer döneminin 18. günündeyiz ve Beşiktaş hala en etkisiz olduğu bölgeye orta sahaya iyi bir 10 numara alamadı. Bunun pek çok nedeni olabilir, henüz açıklanmadı fakat mağlubiyetin en önemli nedeni de 10 numara eksikliği. Sezon başından beri bu sıkıntı bariz görünüyor.

Beşiktaş son 3 sezondur uzaktan şut çekemiyor. Hele ki uzaktan şut çekerek gol atmak hayal bu kadroyla.

Son haftalarda Semih-Rashica ikilisi biraz ümit vermişti taraftara. Semih’te sakatlanınca sahanın dün akşam 11’deki tek mücadele eden ismi; Milot Rashica’ydı. Rashica, son haftalarda sağ açıkta iyi oynayan bir oyuncu neden alırsın ki sola? Anlamak mümkün değil.

Beşiktaş Trabzsonspor karşısına transfersiz çıkarsa yine kaybeder… Hiç sıkıntı yaratmayacak geldiği gibi formayı giyecek en az 3 yıldız oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş’ın. Kim bu diyeceğimiz isimlerin Beşiktaş’a katkısı olmaz. Tereddütsüz isimlere ihtiyacı var Beşiktaş’ın. Evet bu kolay olmayabilir ama Beşiktaş’ın artık zamanı yok.

Beşiktaş ne yapamıyor? Ceza sahasına etkili girip gol atamıyor.

10 numaranın görevi: Ofansif orta saha, takımın beyni, yüksek tekniğiyle hücuma yön veren kişi. Kaliteli bir 10 numara 2. bölgede toplu oyunda, 3. bölgede topsuz oyunda fark yaratan oyuncudur. Oyun görüşü olan saha içi yaratıcılığına sahiptir 10 numarayı en iyi tabir edecek söz Johan Cruyff ‘ın dediği gibi “Futbolu aklınla oynarsın, bacaklarınsa sana yardım eder.” sözüdür. Gedson’la Tayfur’la olmaz.

Beşiktaş ne yapamıyor? Orta sahada top tutamıyor.

8 numaranın görevi: (box-to-box/iki yönlü orta saha) Oyunu iki yönlü oynayabilen defansif-ofansif anlamda etkili. İsabetli pas trafiği yöneten ve ilaveten gol atma yeteneği olan oyuncu. İkili mücadelelerde etkinlik, top kapma, dripling, şut, orta, ileriye dönük paslar, ara pas en önemli özellikleridir. Salih’le olmaz.

Beşiktaş ne yapamıyor? Geriden atak başlatamıyor.

6 numaranın görevi: Ön libero pozisyonu yani savunma dörtlüsünün önünde yer alan 6 numara, sahanın stoperlerden sonraki savunma anlamındaki en önemli, en kritik oyuncusudur. Defans ile orta saha arasındaki pas alışverişini asiste ederek iki bölge arasında çapa görevi yapar. Pres yaparak rakip takımın rahat pas yapmasına engel olur. İkili mücadelelerde ayakta kalarak takımı savunma anlamında rahatlatır. Orta sahanın gerisine dinamizm katar. Havadan gelen toplarda kafa hakimiyeti sağlayıp takımının topu karşılamasına katkı sağlar. Hatırlatalım Atiba gitti. Amir’in lisansı donduruldu. Josef Başakşehir’de.

Özetle Beşiktaş’a transfer şart. Lakin gelen transfere, kimmiş diye bakmayacağımız transfer şart!