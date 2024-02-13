"Santos'un bu anlayışı ile rakip kaleye değil ancak 112 acile gidilir!"

Herkesin ümidini kestiği anda yapılan transferlerle camiada havayı değiştiren Beşiktaş, Kayseri deplasmanında Santos'un yanlış tercihlerine takıldı.

Beşiktaş'ta eksik oyuncuların olmaması yanında eldeki oyunculardan yanlış kadro ve yanlış oyun taktiği alınabilecek üç puanı engellerken kazanılan bir puana şükredildi.

Gelmeden önce turnuvalarda oynattığı tamamen rakibe teslim oyun tarzı nedeniyle acabalarla dolu düşünceler ne yazık ki zaman geçtikçe haklılığı ortaya çıkarıyor.

Yıllar sonra üretkenlik anlamında eksikliğe bir çare olarak alınan Muçi'yi kendi mevkisinde ve beklenen 10 numara pozisyonunda oynatmayıp kariyerinde 3-5 maç oynadığı sağ kanada hapsetmek Beşiktaş'a yapılmış bir ihanetti!

Kanat oyuncu eksikliği aşikarken ortadan oynayacak oyuncu grubu ile kanatlara yüklenmek o kadar mantıksızdı ki, Santos bize bunları da yaşattı.

Yeri belli olmayan Backtiyor ise Evliya Çelebi misali dolaşmaya devam ederken önünde Cenk'in de oynaması ile Kuzey Marmara otobanına alternatif yol oluşturdular. Buna rağmen Santos buraya da bir türlü müdahale etmedi.

Santos bu anlayışı ile saldıran bir takım oluşturmayacağı gibi hücum yönlü oyunculara bildiklerini de unutturur.

Amartey gibi kaçak güreşen, Gedson gibi boş mücadele eden bir orta saha ile ne yapmayı hedeflediğini anlamak zor iken koskoca 90 dakikada kaleyi bulan tek şut sağ kanatta oynayan Muci'nin sol taraftan kaleye vurduğu top oldu!

Bu anlayışla devam etmeyi düşünen bir hoca seçim vaatlerinde söylenen hoca tarzının çok uzağında değil tam tersi durumunda iken Hasan Arat'ın ne kadar dayanabileceğini bekleyip göreceğiz.

Santos'un turnuva takımı formatı ile oynatacağı takımdan dolayı bundan sonraki maçlar için dil altı hapı, tansiyon aleti ve anında 112'yi aramak için cep telefonu Beşiktaşlının olmazsa olmazı haline gelir!