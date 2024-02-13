HAKAN ALTUN HATIRAN YETER FİLMİ İÇİN STÜDYOYA GİRDİ

Romantik şarkıların buğulu sesi Hakan Altun, yılın dram filmi “Hatıran Yeter” için stüdyoya girdi.

Sanatçı, filmle aynı adı taşıyan unutulmaz şarkıyı senfoni orkestrası eşliğinde yorumladı. Merakla beklenen film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Usta yönetmen Ömer Faruk Yardımcı’nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı “Hatıran Yeter”, hikâyesi ve oyunculuk performansları kadar müzikleriyle de ses getirecek. Yılın dram filmi olarak gösterilen “Hatıran Yeter”in en büyük sürprizlerinden biri; Hakan Altun.Hikayesiyle büyük merak uyandıran “Hatıran Yeter” in film müzikleri başarılı aranjör Aydın Kara tarafından yapıldı. Aydın Kara “Hatıran Yeter’e 50 kişilik senfonik aranje yaparak arabesk müziğin sevilen sesi Hakan Altun ile çok özel bir çalışmaya imza attı. Sanatçı, sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi Yılmaz Tatlıses’e ait olan ve filmle aynı adı taşıyan unutulmaz şarkıyı yorumladı. Eser, Aydın Kara tarafından filmin genelinde kullanılan müziklere uygun olarak senfonik şekilde yeniden düzenlendi. Hakan Altun, “Hatıran Yeter”i 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Hakan Altun, hazırlık sürecinde de film ekibine destek olmuş, yapımın Bursa’daki setini ziyaret etmişti.

DERAY YURDAKUL'DAN ÜÇÜNCÜ KİTAP MÜJDESİ!

“D’li Cümleler” ve “Nöbetçi Gözyaşları” kitaplarının yazarı, sunucu, yaşam koçu başarılı isim; Deray Yurdakul'dan üçüncü kitap müjdesi...!

Yaptığı bir çok sahne sunumu ve verdiği söyleşilerle isminden hep başarıyla söz ettiren Yurdakul; Üçüncü kitabı için sıkı bir çalışmaya girdi. Daha önce çıkarmış olduğu “D'li Cümleler” ve “Nöbetçi Gözyaşları” adlı kitapları oldukça ses getirmişti.Son çıkardığı “Nöbetçi Gözyaşları” adlı kitabının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen fazlasıyla talep görmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde mesleğinin 30. Yılını kutlayan başarılı ismin üçüncü kitabının ne olacağı merak konusu...Yurdakul bu konuda ser verip sır vermiyor .İnsan iletişimi ve verdiği eğitimlerle bağdaştırabileceğinin sinyali veren Deray Yurdakul; insan iletişimi hayatımızın her anında önemli,bir eğitimci olarak uzun yıllardır Üniversitede ve okullarda söyleşiler veriyor ve bir çok insanın hayatına dokunmaya çalışıyorum...Yazdığım kitaplarda da insanların hayatlarına dokunabilmem çok önemli,onun için yavaş ama temkinli hareket ediyorum.Üçüncü kitabım dönüm noktam. Okuyucular bu kitapta beni öğrenecek. Ben değil, biz kavramını yaşatmak istiyorum çünkü diyor. ( AYPER KAYA ÖZEL HABER)

SİBEL TURNAGÖL'DEN 14 ŞUBAT’A ANLAMLI HEDİYE

Sibel Turnagöl on iki yıllık eşi Mehmet Çelik’e 14 Şubat “Sevgililer Günü” hediyesi olarak tebrik kartı yollayıp öğrencilere destek verdi. Turnagöl “Bundan daha güzel ve anlamı olan bir Sevgililer Günü hediyesi daha olamaz” dedi.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV, 14 Şubat’ta kutlanacak “Sevgililer Günü” için anlamlı bir hediye alternatifi hazırladı. Vakfın web sitesinde yer alan “Bağışlar” kısmında yer alan “Özel Gün Kartları” bölümünde Sevgililer Günü için hazırlanan tebrik kartları kişiye özel hale getirilerek farklı ve anlamlı bir hediyeye dönüşüyor. Sevgililer Günü kartı için güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılan bağışlarda vakfın karşılıksız burs verdiği öğrencileri için harcanıyor ve böylece eğitime katkı sağlanıyor.Ünlü sanatçı Sibel Turnagöl’de YEKÜV Vakfı’nın “Sevgililer Günü”ne özel hazırladığı tebrik kartlarından eşi Mehmet Çelik adına hazırlayarak Sevgililer Günü’nü kutladı ve öğrencilere destek olanlar kervanına katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Sevgililer Günü için on iki yıldır evli olduğu eşine hediye arayışına giren Sibel Turnagöl, İstanbul’da eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere 14 Şubat vesilesiyle destek olabileceğini öğrenince harekete geçtiğini söyledi.





“BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI” PERDE AÇTI

“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…”

İbrahim Selim, 2016 Yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandıran Dave rolünü canlandırdığı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” ile sezonun ilk oyununu sergiledi.

Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği “Bana Kimse Ne Olduğunu anlatmadı” ilk oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde perde açtı. İbrahim Selim’i sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Alice oyununda birlikte sahne aldığı Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar’ın yanı sıra Birce Akalay, Fatih Artman ve Hakan Kurtaş da konuklar arasında yerini aldı.

ÇILGIN DERSANE 5: YENİ NESİL’ İÇİN ÇEKİMLER BAŞLADI!

Bir dönemi kasıp kavuran, ilk filminden itibaren gönüllerde taht kuran Çılgın Dersane efsanesi sinemalara dönüyor. Türkiye’nin en sevilen seri filmlerinden olan Çılgın Dersane 10 yıl aradan sonra yeni filmi ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için sete çıktı.

Yapımcılığı Plaza Yapım’a, genel yönetmenliği Faruk Aksoy’a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.Çekimleri Antalya’da başlayan ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için tıpkı ismindeki gibi yeni nesilden genç ve yetenekli oyuncular bir araya geldi. Film ile özdeşleşen Mustafa Topaloğlu ile birlikte Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ ve Hakan Bilgin’e, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Pote (Mehmet Efe Çam), Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soytürk, Nazlıcan Turan, Ulaş Can Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat Batuhan Cebi, Arda Berç Dalıcı eşlik ediyor.

‘İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ’ VİZYONDA

Yapımı Olympos’a, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait sezonun en ilginç ‘aile’ hikayesini anlatan, ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi sinema salonlarındaki yerini aldı. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmde babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikayesi beyaz perdeye yansıyor.Kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy, Yakup Turgut’un yer aldığı film her bir karakteriyle ayrı ayrı güldürecek. Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.