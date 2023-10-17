Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın sunumuna başladı.

12. Kalkınma Planı'nı, 24 saat geçmeden gündeme aldıklarını dile getiren Muş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak görüşmelere, 5 gün ara verileceğini, daha sonra ise bölümler itibarıyla Plan'ın görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Muş, 12. Kalkınma Planı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü temin edilmiş Filistin, Orta Doğu barışının en temel şartlarındandır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü temin edilmiş Filistin, Orta Doğu barışının en temel şartlarındandır

Muş, kalkınma planlarının Meclis'te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim'de sunulan 12. Kalkınma Planı 'nın, aynı gün Komisyona havale edildiğini anlattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.