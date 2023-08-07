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Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

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