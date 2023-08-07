Muğla

Kara yolu ya da teleferikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşan macera tutkunları, yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı bulup, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçede deniz, kum, güneş turizminin yanında çeşitli sportif aktivitelerin de yapıldığını söyledi.

Babadağ'ın eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinin başında geldiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aynı dönemde 82 bin 60 olan uçuş sayısı, bu yıl yüzde 25 artışla 102 bin 53'e ulaştı. Babadağ, uçuşa elverişli hava koşullarıyla kışın da yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor. Geçen yıl gerçekleşen 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılmıştı. Bu yıl 200 bin uçuş sayısına ulaşılması hedefleniyor."

AA