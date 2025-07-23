Merhabalar dostlarım!

Öncelikle aşağıdaki haritaya bakmalısınız!

Haritada Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı padişahı Vahdettin’in imzaladığı SEVR ANTLAŞMASI ile Türk Milleti’ne bırakılan kısmı görünce nasıl bir kuşatma altında olduğumuzu anlayıp bir şükretmeliyiz YARADANA...

Ki Batı Trakyadan katledilerek sürülen,yokedilen milyon TÜRKÜ hatırlayınca kuşatılmış bir bölümde ne kadar dayanabileceğimizi hesaplamalıyız ve bir daha şükretmeliyiz ATATÜRK’Ü gönderen RABBİMİZE.

...

KUŞATILDIK DÖRT YANDAN!

YORGUNUZ!!!

...



Dönelim tarihte bugüne.

22 Temmuz 1920 kara bir gün tarihte.

Sevr anlaşmasının Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edildiği ve Paris’te KABUL ŞARTLARININ görüşülmeye başlandığı gün...

Sevr Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de,

Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanmış antlaşmadır.

Antlaşma imzalandığı dönemde Kurtuluş Savaşı devam ediyordu ULU ÖNDERİN BAŞKANLIĞINDA ANKARA’DA.

ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE 30 AĞUSTOS 1922 ZAFERİ ile EMPERYALİZM ve YEDİ DÜVEL yenilgiye uğratıldı;emsali görülmemiş şekilde.

ATATÜRK Sevr PAÇAVRASININ kabul şartlarının görüşülmeye başlandığı 22 TEMMUZ 1920 tarihinin cevabını ;

24 TEMMUZ 1923 tarihinde SEVR KÖLELİK ANTLAŞMASINI PARÇALAYAN-ORTADAN KALDIRAN LOZAN ANTLAŞMASI ile verdi.



30 AĞUSTOS KURTULUŞUMUZUN BAYRAMIDIR;SEVRİ YIRTIP ATTIĞIMIZI DÜNYAYA KANITLADIĞIMIZ GÜNDÜR;

24 TEMMUZ ise,LOZAN ANTLAŞMASI İLE BU ZAFERİ BELGELEDİĞİMİZ GÜNDÜR.

BU NEDENLE “KANDIRILMA”ile ortaya çıkan 15 TEMMUZ HAİN KALKIŞMASININ YILDÖNÜMÜNDEN DAHA ŞAŞAALI ,ONURLA KUTLANMASI GEREKİR .

...

Gelelim SEVR PAÇAVRASINA!

ANLAŞMAYI KİMLER İMZALADI?

Antlaşma 10 Ağustos 1920'de;

İtilaf Devletleri:Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. ABD Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmadığı, SSCB ise henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı için imza atmadılar.

Osmanlı heyetinde ise şu isimler yer alıyordu: Eski Maarif Nazırı (milli eğitim bakanı) Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa, eski Şura-yı Devlet (Danıştay) reisi Rıza Tevfik Bey ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey.

Antlaşmanın 27-36 arası maddeleri ile;Osmanlı İmparatorluğu beylik bile olamayacak biçimde küçültüldü.

Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü,Ege’nin İzmir dahil büyük bölümü Yunanistan'a;

Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye (Fransız Mandası);

Güneydeki Hatay,Adana dahil bir kısım vilayetler İngiltere ve Fransa’ya;

Ege’nin Akdeniz’e yakın bölümü İtalya’ya;

Musul vilayeti en kuzeydeki kazası İmadiye dahil tamamen El Cezire'ye (Birleşik Krallık Mezopotamya Mandası, sonradan Irak)

verildi.

İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;yalnız yönetimi İtilaf devletlerinin kuracağı bir komisyon tarafından yapılacaktı.

Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlar'da deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler'in donanmalarını yardıma çağırabilecekti.Kısaca BOĞAZLAR İTİLAF DEVLETLERİNİN YOL GEÇEN HANI OLACAKTI.

Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki vilayetlerde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecekti.KÜRDİSTAN kurulacaktı bunun açıklaması.

İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacaktı.YUNANİSTAN’ın büyük Bizans İmparatorluğu ideali gerçekleşecekti.

Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı, Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti.(ABD Başkanı Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)

ERMENİSTAN sıcak denizlere açılabilecekti.

Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecekti.Kalan TÜRKLER katledilecekti.

Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecekti.

OSMANLI aslında TÜRKLER köle olacaktı;yaşayabilirler ise.

Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, 35.000'i jandarma, 15.000'i özel birlik, 700'ü padişahın yanındaki güvenlik birliği olmak üzere 50.700 kişiyle sınırlı olacak ve ağır silahları bulunmayacaktı.Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecekti.(EMPERYALİZME BAĞIMLI ORDU modeli resmen.)

Aslında EMPERYALİZM bu maddeyi günümüzde ERGENEKON-BALYOZ kumpasları ile gerçekleştirdi kısmen;biz de -umarım farketmeden-askerliği gönüllülük esası ile altı aya indirdik...

Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacaktı.(VATANSEVERLERİ YARGILAMAK İÇİN EN UYGUN KILIF)

Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefiklerarası mali komisyonun denetimine alınacak;yani ekonomimiz yabancılar tarafından yönetilecek;İtilaf devletlerinin UŞAĞI olacaktık.

Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacaktı.

Ticaret ve Özel Hukuk (madde 269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek kısaca Osmanlı’nın hiç bir malı olmayacaktı.

...

BİZ SEVR PAÇAVRASINI 19 MAYIS’TA BAŞLAYAN KURTULUŞ ATEŞİNİN;23 NİSAN’DA KURUMSALLAŞMASI sonucu;

30 AĞUSTOS KESİN ZAFERİ İLE YIRTIP ATTIK;

29 EKİM’de de BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ kurduk bu topraklarda.

Bütün bunları da üç senede ULU ÖNDER ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE yaptık.

ASLA VE KAT’A UNUTMAYIZ-UNUTTURMAYIZ;UNUTANLARA DA HATIRLATMAYI İYİ BİLİRİZ...

Tarihimizin şanlı sayfalarını yazanlara selam

olsun...

OLSUN DA SANKİ FARKLI BİR NOKTADAYIZ YUKARIDA YAZDIKLARIMDAN…