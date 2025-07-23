Dünya ticaretine Trump gibi dalmak: Türkiye bu kavgadan nasıl pay alır?

Amerika Başkanı sabah kahvesini içip Oval Ofis'e geçtiğinde canı sıkıldığında tweet atmakla kalmıyor, dünya ekonomisinin fişini de çekebiliyor. Çin’le girdiği ticaret kavgası, öyle arka sokak kavgası değil, bildiğiniz "ekonomik sokak dövüşü". Yumruklar gümrük tarifesi, kroşeler ithalat kısıtlaması. Boks ringi ise tüm dünya. Türkiye mi? Tam da köşede, elinde havluyla bekleyen o çevik ve tüy sıklet boksör: Hazır ama biraz tedirgin.

ABD, Çin’in elinden alışveriş torbasını alıp yere fırlatınca “Ben artık senden almıyorum! dedi. Peki şimdi ne olacak? Elbette alışveriş bitmez, ihtiyaç devam eder.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile başlattığı ticaret savaşları, küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmakta ve aynı zamanda ticaretin yönünü değiştiren yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu savaş yalnızca gümrük tarifeleri ve ithalat kısıtlamaları gibi ticari engellerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında ekonomik rekabetin yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Türkiye, küresel ticaretin bu belirsiz ortamında bir yandan risklerle karşılaşırken, diğer yandan stratejik fırsatlar yakalayabilmektedir. Bu savaşta taraflar birbirine ambargo çekince, ticaret başka yönlere akmaya başlar. ABD Çin'den almıyorsa, bir yerden alacak değil mi? İşte biz de "kırık kalp sendromu"na uğrayan bu iki ülkenin terk ettiği pazarları kapmak için devreye girebiliriz. Ne de olsa boşta kalan sevgiliye ilk çiçek gönderen kazanır. Peki, Türkiye bu fırsatları nasıl değerlendirebilir ve ekonomik açıdan nasıl bir yol haritası izlemelidir?

1. Ekonomik Cephesindeki Durumlar ve Türkiye'nin Potansiyeli

Avantajlar: Türkiye'nin Çin'in Boşluğunu Doldurma Potansiyeli

Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşı, Çin’in ABD ile olan ticaretini ciddi şekilde sınırlamış ve Çin'e alternatif tedarikçi arayışını gündeme getirmiştir. Türkiye, Çin'e alternatif olma noktasında avantajlı bir konuma sahiptir. Türk tekstili, otomotiv yedek parçaları, seramik ve mobilya gibi sektörlerde rekabet gücüne sahip olan Türkiye, ABD ve Avrupa'dan gelecek olan talepleri karşılamak için uygun fiyat ve kaliteli üretim sunabilir. Bununla birlikte, Türkiye'nin üretim altyapısının kapasitesinin artması ve lojistik avantajlarının etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ticaret Yönünün Değişmesi ve Türkiye'nin Fırsatları

Amerika’nın Çin’den yaptığı ithalatı azaltması, ticaretin yönünü değiştirebilir. Türkiye, bu değişimden yararlanmak için fırsatlar yaratabilir. Özellikle Çin’in ABD’ye mal satamaması durumunda, Türkiye bu pazarın boşluğunu doldurabilir ve ürün tedarik zincirine dâhil olabilir. Ancak, Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirebilmesi için ihracat politikalarını ve üretim altyapısını güçlendirmesi gerekmektedir.

Ara Malı ve Hammadde Alımında Fırsatlar

Çin, ABD’ye mal satamayınca stoklar elde kalır. Ne yapacak? Dampingli fiyattan malı satar. Bu da bizim gibi ithalatçı ülkeler için fırsat. “Düşene bir tekme de biz vururuz” demeyelim ama pazarlık şansımız artıyor işte, ne yapalım?

Çin'in ABD ile olan ticaretinde yaşadığı daralma, Çin’in ürettiği ürünlerin stoklanmasına yol açabilir. Türkiye bu durumu lehine çevirebilir. Çin’den daha düşük fiyatlarla hammadde ve ara malı ithalatı yaparak, kendi üretimini hızlandırabilir. Ancak, bu süreçte piyasa dinamiklerini iyi analiz etmek ve dış ticaret ilişkilerini doğru yönetmek büyük önem taşımaktadır.

2. Ekonomik Riskler ve Potansiyel Zorluklar

Küresel Durgunluk: Herkes Kavga Edince Alışveriş Unutulur

Kavga büyürse sadece ABD ile Çin değil, tüm dünya ekonomisi frene basar. Küresel büyüme yavaşlar, insanlar iPhone değil ekmek alır hale gelir. Talep düşer, ihracatçı üzülür. Bizim gibi ihracata dayalı ülkeler ise su kaynatır. Ticaret savaşları, sadece iki ülke arasında değil, küresel ekonomik dengelerde de olumsuz etkiler yaratabilir. Küresel ticaretin daralması ve büyüme hızının yavaşlaması, talep daralmasına yol açabilir. Bu, özellikle ihracata dayalı bir ekonomi olan Türkiye için önemli bir risk teşkil etmektedir. Türk ihracatçılarının, küresel talep düşüşüyle başa çıkabilmek için alternatif pazarlar ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.

Döviz Kurları ve Ekonomik Dalgalanma

Ticaret savaşları döviz piyasalarında da sarsıntı yaratır. Dolar bir sabah "Günaydın Türkiye, ben bu sabah 10 tl daha zamlandım" diyebilir. Dövizle borçlanan firmalar, bu durumda sabah haberlerine ağlayarak bakar. İşte o yüzden kur oynaklığı Türkiye gibi ülkeler için ciddi bir sıkıntı. Doların değer kazanması ve Türk Lirası'nın zayıflaması, Türkiye’deki firmalar için önemli bir risk faktörü oluşturabilir. Dövizle borçlanan firmalar, kurdaki ani dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilir. Bu bağlamda, Türkiye'nin finansal istikrarını korumak için etkili para politikaları ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

3. Siyasi ve Jeopolitik İlişkilerde Türkiye'nin Konumu

ABD ile Yakınlaşma Fırsatı

Amerikalılar, Çin'e gıcık olduklarında genelde çevresine yeni arkadaşlar arar. Türkiye burada “Ben de varım!” diyerek sahneye çıkabilir. ABD-Türkiye ilişkileri, belki biraz tatlı sert, ama hâlâ düzeltilebilir bir evlilik gibi. Doğru hediyelerle (mesela savunma anlaşmaları, ortak projeler), belki bu ilişki yeniden yeşerir. Amerika’nın Çin’e karşı uyguladığı ekonomik baskılar, iş birliği fırsatları açısından değerlendirilebilir. Ancak, bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Türkiye’nin dış politikasındaki esnekliği ve kararlılığı artırması gerekmektedir.

Çin ile İlişkilerde Dengeli Bir Politika

Ama bir yandan da Çin’i küstürmemek gerek. Çünkü adamlar bir yandan ticaret ortağı, bir yandan potansiyel yatırımcı. O yüzden Türkiye’nin dansı biraz zor: Bir adım ABD’ye, bir adım Çin’e, ortada zeybek gibi süzülmeye çalışıyoruz. Diğer yandan, Çin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı ve potansiyel yatırımcıdır. Çin ile ilişkilerin kesilmesi veya zayıflaması, Türkiye’nin ticaret ve yatırım fırsatlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Türkiye’nin dış politikasında dengeleyici bir yaklaşım benimsemesi ve her iki süper güçle de ilişkilerini dikkatli bir şekilde yönetmesi önemlidir.

4. Türk İhracatçısının Fırsatları ve Zorlukları

Jeopolitik Avantajlar: Avrupa ve Ortadoğu’ya Yakınlık

Çin uzak. Türkiye ise Avrupa’nın dibinde. Bir kamyonla 3 günde Almanya’dayız. Tedarik zinciri kopmasın diye Avrupalı firmalar “en azından Türkiye var” diyebilir. Bu, bizim sanayici için şans. Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığı, hızlı sevkiyat ve tedarik zincirindeki esneklik açısından büyük bir avantaj sunmaktadır. Türk firmaları, Çin’in uzun sevkiyat sürelerine kıyasla daha hızlı teslimat yaparak, Avrupa ve Ortadoğu’daki pazar paylarını artırabilirler. Bu durum, özellikle pandemi sonrası "just-in-case" üretim modeline yönelik artan taleple uyumludur. Türk firmaları “şimdi sipariş ver, 2 haftaya teslim” tarzında çalışıyor. Çin’in 6 hafta süren sevkiyatına göre büyük avantaj. Hız, artık her şey. Hele pandemi sonrası “just-in-time” kafası çöktü, herkes “just-in-case” yani "ne olur ne olmaz" üretici arıyor. O biz olabiliriz.

Üretim Maliyetleri ve Rekabet Gücü

Her ne kadar üretim kalitemiz yüksek olsa da, Çin’in fiyatlarıyla rekabet etmek zor. Çin 1 dolara üretiyorsa, biz 1.5’a mal ediyoruz. Amerikalı bu farkı öder mi? İşte orası biraz meçhul. Ancak, Türkiye’nin Çin kadar ucuz üretim yapabilmesi zordur. Çin’in düşük üretim maliyetleri, Türkiye’nin karşısındaki en büyük engel olacaktır. Türkiye, bu rekabetin önüne geçebilmek için katma değerli üretime ve markalaşmaya yatırım yapmalıdır. Türkiye'nin yüksek kaliteli üretim avantajını, Çin'in düşük maliyetli üretim avantajına karşı nasıl konumlandıracağına dair stratejik planlamalar yapılmalıdır.

5. Sonuç: Çıkan bu kargaşada Türkiye ne yapmalı?

Ticaret savaşları, bizim gibi ülkeler için krizle fırsatın kol kola gittiği bir süreç. İşin özü: “Çin’in başına gelen bize yarar mı?” sorusu. Cevap: Doğru stratejiyle evet.

Ticaret savaşları, Türkiye için hem kriz hem de fırsat doğuran bir süreçtir. Çin ile yaşanan bu ekonomik gerginlikten yararlanmak için Türkiye'nin alması gereken önlemler şunlardır:

Teknoloji ve Katma Değerli Üretime Yatırım: Türkiye’nin üretim altyapısının teknolojiye dayalı ve katma değerli ürünlere kayması, rekabet avantajı sağlayacaktır.

Yerli Üretimle İthalata Bağımlılığın Azaltılması: İthalata dayalı sektörlerin yerli üretimle güçlendirilmesi, dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Esnek ve Kararlı Dış Politika: ABD ve Çin ile ilişkilerin dengelenmesi, dış ticaret politikalarının esnek ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Markalaşma ve Lojistik Avantajların Değerlendirilmesi: Türkiye’nin hızlı ve kaliteli üretim kabiliyetini, küresel pazarda bir marka değeri yaratacak şekilde kullanmak, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlayacaktır.

Çin ve ABD birbirine girerken, Türkiye dikkatli ve akıllı oynarsa bu kaostan fayda sağlayabilir. Ama “aman bir fırsat doğdu” deyip düşünmeden atlayanlar için bu iş, ticaret savaşından çok, borsa çöplüğü hikâyesine dönebilir.

Türkiye, doğru stratejik adımlar attığı takdirde, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu süreçten önemli ekonomik fırsatlar çıkarabilir. Ancak, bu fırsatlar doğru bir stratejik vizyon ve kararlı bir dış politika ile desteklenmelidir.