Merhabalar dostlarım !

Bugün ikinci olarak KURTULUŞUMUZUN mihenk taşlarından birini yazacağım...

106 yıl öncesine,23 Temmuz 1919 ERZURUM KONGRESİ tarihsel sürecine gidelim .

Mustafa Kemal Paşa'nın,

Samsun,Havza,Amasya’dan başlayan, Erzurum’dan Sivas’a uzanan yolculuğunda;

Erzincan’dan geçerken padişah tarafından gönderilen bir telgrafta İstanbul’a gelmesi isteniyordu 19 Mayıs 1919 sonrasında.

Milletin ruhundaki bağımsızlık ateşini tutuşturmaya kararlıydı ATATÜRK.

DURMADI -DURDURULAMADI.

3 Temmuz 1919'da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa, halkın coşkun ve heyecanlı gösterileri ile karşılandı.Erzurum Mustafa Kemal Paşa ve heyetini bağırlarına bastı.

5-6 Temmuz 1919’da yapılan toplantıda, Mustafa Kemal Paşa'nın Millî Mücadele hareketinin lideri olması kabul edildi;İstanbul’daki hükûmetle hiçbir şekilde temasta bulunulmaması kararlaştırıldı.

İSTANBUL HÜKÜMETİ ATATÜRK’Ü KALBİNE ALAN TÜRK MİLLETİNİ HESABA KATMAMIŞTI.

Mustafa Kemal Paşa, 7 Temmuz 1919’da Anadolu ve Trakya’da bulunan bütün ordu komutanları ile ileri gelen idarecilere gönderdiği telgrafta, askerî ve mülkî idarecilerin bulundukları makamı asla terk etmemelerini, askerî teşkilatın küçültülmesi yolunda verilen emirlerin dinlenmemesini, Müdafaa-ı Hukuk ve Reddi İlhak dernekleri ile sıkı iş birliğinde bulunulmasını ve bulundukları bölgelerde işgallere karşı halkı birlik ve beraberlik duygusu etrafında birleştirmelerini ister...

İtilaf Devletleri kızar;İstanbul Hükûmeti Mustafa Kemal’i Ordu Müfettişliği görevinden azleder 7/8 Temmuz 1919 gecesi .

Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nezareti ve Padişaha çektiği telgraf ile Ordu Müfettişliği görevi ile çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa eder 8 Temmuz günü.

Mustafa Kemal, 8 Temmuz 1919’da bu kararını bütün millete açıklar;milletle birlikte ve onların arasında mücadeleye devam edeceğini bildirir.

MİLLET MİLLİ MÜCADELE LİDERİNİ TAKİP EDECEKTİR ARTIK KURTULUŞ GERÇEKLEŞENE DEK...

Kazım Karabekir ,Mustafa Kemal Paşa'ya:“Paşam! Ben ve Kolordum emrinizdeyiz!” diyerek bağlılığını bildirir.Kazım Karabekir Paşa'nın bu tavrı, Mustafa Kemal Paşa’ya büyük bir güç ve destek verir;Karabekir Paşa'yı takiben, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve diğer ileri gelen komutanlar Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılığını bildirirler ve ERZURUM KONGRESİ başlar...

Kongre başkanlığına oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa seçilir.16 gün süren kongre ,7 Ağustos 1919 tarihinde sona erer...

Sevr anlaşmasının kabul edildiği 22 Temmuz 1920 tarihinden bir sene öncesi,bir gün sonrasıdır KURTULUŞ ATEŞİNİN ALAZLANDIĞI GÜN.23 Temmuz 1919 tarihinde ERZURUM KONGRESİ toplanır.

Kutlu bir gündür 106 yıl önce bugün.

KURTULUŞ SAVAŞI HUKUKEN BAŞLAMIŞTIR ARTIK.ATATÜRK ise sivil elbise ile mücadeleye devam edecektir;TA Kİ Başkanı olduğu TBMM O’nu BAŞKOMUTANLIĞA atayana kadar.Sonra çok sevdiği asker kıyafetlerini giyer ve ASKERİ ZAFERİ DE kazanır Türk Milleti ile.



...

Muhakkak ki ,

22 Temmuz 1920 tarihinde Sevr Anlaşması imzalanması üzerine ATATÜRK üç sene sonra;

Aynı tarihlere denk gelecek şekilde,

24 Temmuz 1923’de,

-EMPERYALİZM’e cevap olarak-

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI ile TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİR...

...

Mondros Mütarekesi ile

Türk milletine yutturulmaya çalışılan zehirden sonra;

23 Temmuz 1919'da tam 106 yıl önce düzenlenen Erzurum Kongresi;

Türk milletine içirilmeye çalışılan zehre engel olmuştur.

Türk milletine kutlu olsun.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi kararları çok açık ve nettir düşmanların anlayacağı,dostların uygulayacağı şekilde.

Erzurum Kongresi kararları:

1- Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür;

parçalanamaz.

2- İşgallere karşı topyekûn savunmaya geçilecektir.

3- Osmanlı hükümeti vatanın bütünlüğünü koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacak;

bu hükümet üyeleri milli kongre tarafından seçilecek;milli kongre toplanana kadar hükümet görevi yapacak olan temsil heyeti oluşturulacaktır.

4- Milli kuvvetleri etkili;milli iradeyi hakim kılmak esastır.

5- Azınlıklara milli birliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez.

6- Manda ve himaye kabul edilemez.

7- Osmanlı ve Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanmasına çalışılacaktır.

8- Doğu Anadolu'daki cemiyetler, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

...

Tarihi HATIRLAYIN ki;

Yazacak tarihiniz olsun...