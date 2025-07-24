GÜNAYDIN can dostlarım!

Bugün günlerden “LOZAN”.

LOZAN,VATANDIR!

LOZAN,TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VE ÖZGÜR TÜRK MİLLETİDİR.

BAYRAM olarak kutlamamız gereken KUTLU bir gündür.

102 yıl önce 24 Temmuz 1923 tarihindeyiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPUSU ALINMIŞTI ZATEN 30 Ağustos 1922’de;MEVCUDUN DÜNYAYA İLAN EDİLDİĞİ gün oldu 24 Temmuz 1923.

İSTANBUL UNUTMAMALI özellikle bu günü.İŞGAL KUVVETLERİ bu tarihten sonra ayrıldılar İSTANBUL’dan...

29 Mayıs 1453’de İSTANBUL SEMALARINA ULUBATLI HASAN’IN diktiği BAYRAĞIMIZ 30 Ekim 1918’de indirilmişti.24 Temmuz 1923’den sonra artık İLANİHAYE DALGALANACAK dünya döndükçe.

...

O günlere gidelim ;ATATÜRK’ÜN NUTUK’TAKİ ‘LOZAN’anlatımını hatırlayalım:

“Saygıdeğer efendiler!

Lozan Barış Antlaşması’ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim.

Bu antlaşma, Türk Milleti’ne karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış Büyük Suikast’ın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir.

Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zaferdir.”...ATATÜRK,1927

...

Sonra da o günlerde işgal kuvvetleri temsilcileri ve basınının neler söyledikleri ve yazdıklarını hatırlatalım...

“-... Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip devletlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır.Lord Kinross

-Dönemin Time dergisinde şu yönde analizler, haberler yapılmıştır:

“Lozan’da Hristiyan medeniyeti çarmıha gerildi.”

“Lozan Antlaşması, yüz yıldan fazla süredir İngiliz diplomasisinin ilk göze çarpan başarısızlığıydı.”...

-Lozan’da onursuz bir barış imzaladık.Bu İngiltere’nin şimdiye dek imzalamış olduğu antlaşmaların en uğursuzu en mutsuzu ve en kötüsüdür.

Sir Andrew Ryan...”

...

Hatırlayıp,hatırlattıktan sonra;

24 Temmuz 1923 tarihi,-Kurtuluş ve Kuruluş belgemiz-LOZAN BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANDIĞI GÜN,KUTLU OLSUN TÜRK MİLLETİNE diyelim hep birlikte.

22 Temmuz 1920 tarihinde,

Vatanı düşmana teslim eden SEVR Anlaşmasının Osmanlı İktidarı tarafından imzalanmasından -çok değil sadece 3 yıl-

sonra ,TÜRK MİLLETİ ATASININ öncülüğünde

LOZAN ANLAŞMASI ile

“VATAN BÖLÜNMEZ ve TÜRK MİLLETİ esaret altına sokulamaz”demiştir...

Ve SEVRİN imzalandığı ayın aynı haftasında olması oldukça anlamlıdır.

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI:

Askeri zaferin

Lozan ile belgelenmesi;

Onurlu,gururlu halkımın ekonomik sosyal ,siyasal devrimlere doğru hızla yelken açması;Kuruluş-Kurtuluşun belgesidir.

Lozan Anlaşması ve getirdiklerine

bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

Toplum olarak ayrıştığımız-ayrıştırıldığımız bu süreçte birbirimize sarılmalı,hızla yaralarımızı onarmalı ve Anayasal kurumlarımızı

1923 kuruluş ayarına getirmeliyiz.

Aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşama lüksümüz yoktur.Düşman etrafımızda hep tetiktedir.

Emperyalizme bugünde meydan okumalı;

-Oyunlarını anlamalı-;Milli çıkarlarımızı korumalıyız.

Unutulmamalıdır ki;ülke gittikten sonra koltukların,mevki ve ünvanların,paranın hiç bir anlamı yoktur.

Yaşayabileceğimiz başka bir ülke de yoktur.

Lozan Antlaşmasının kabul yıldönümünü hatırlamaya-hatırlatmaya;yaşamaya -yaşatmaya;her zamankinden daha çok

ihtiyacımız vardır.

LOZAN Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak;benim teminatım,benim özgürlüğüm,benim namusum,benim geçmişim bugünüm ve geleceğimdir.

KUTLU OLSUN;KUTLANSIN!