Haber: Mert Osman Erman

Metropolitan Polisi, altı kişinin, paranın aklanması suçlamalarıyla Belgrad'da gözaltına alındığını söyledi.

Adamın, 2019'da üç ünlünün Londra evlerine düzenlenen soygunlarda yer aldığı iddia ediliyor, bu soygunlarda 26 milyon sterlin değerinde mal çalındı.

En büyüğü model Tamara Ecclestone'un evinde gerçekleşti ve mücevher dahil 25 milyon sterlinlik malzeme çalındı.

Diğer soygunlar eski Chelsea ve İngiltere futbolcusu Frank Lampard'a ait evleri ve şimdi hayatta olmayan eski Leicester City sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya aitti.