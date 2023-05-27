İSTANBUL AA- Arap dünyasının en önemli edebi ve entelektüel etkinliklerinden biri olarak bilinen, Türkiye'nin de onur konuğu olduğu fuara katılan yayıncılar, AA muhabirine konuştu.

İntrotema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı kurucusu Dr. Muhammed Ağırakça, Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin bu yılki kitap fuarının onur konuğu olduğunu söyledi.

Ağırakça, fuarda Türkçeye olan ilgiye değinerek, şöyle devam etti:

"Türk dizilerinden Türkçe öğrenmiş 20'li yaşlardaki gençlerin standa gelerek Türkçe konuşmak, Türkçe ile ilgili aktiviteler yapmak istemeleri dikkat çekiciydi. Türkiye standında bir Türkçe öğretmeninin bulunması ve gelenlerle Türkçe konuşması, onlarla ilgilenmesi de fuarın önemli noktalarından bir tanesiydi."

Türkiye standının fuarın merkezi bir yerine kurulduğunu belirten Ağırakça, "Ziyaretçiler Türkçeden Arapçaya çevrilmiş yayınlarla ilgilendiler, bunlar için özel bir alan oluşturulmuştu. Özellikle çocuk kitapları ilginin odak noktasıydı. Türk Edebiyatından Arapçaya çevrilmiş eserler sergilenerek yayıncıların bu eserlere ulaşmaları kolaylaştırıldı. Yaklaşık 100 standa 'Bu standda Türk Edebiyatı vardır' yazısı asıldı." diye konuştu.

Ağırakça, "Fuara Türk yayıncıların büyük bir ilgisi vardı. Türkiye'nin onur konuğu olması da Arap dünyasıyla inşa etmiş olduğumuz kültürel köprüleri pekiştirdi. Türkiye'den 30'u aşkın yayınevi burada başta BAE'li yayıncılar olmak üzere Arap dünyasının önde gelen yayıncılarıyla bir araya geldi. Arap ülkelerindeki yayıncıların da Türk yayıncılara ilgisi büyüktü." dedi.

Fuara katılanlar Türkiye hakkında bilgi sahibi

İz Yayıncılık Yöneticisi Eren Kahraman, ziyaretçilerin Türkiye hakkında bilgi sahibi olduklarını aktararak, “Burada edebiyatımızı tanıtmak konusunda çok zorlandığımız söylenemez. Fuarda özellikle kurgu üzerine yapılan konuşma etkinliklerini merakla takip ettiğini gördüm halkın. ‘Acaba Türkiye'de yeni neler var?’ ilgisi çok fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Okuyucuların bilinçli olduğuna dikkati çeken Kahraman şunları söyledi:

"Artık, 'Türkiye'den tarih kitabı ne var?' diye bir soru gelmiyor mesela. '19. yüzyılda Osmanlı'da şu bölgelerde geçmiş ne kitabınız var?' diye sorular geliyor. Bu da ne kadar ilgili olduklarını gösteriyor. Bir örnek daha vereyim.

Bir Mısırlı okur geldi, 'burası Türkiye standı mı?' dedi. Evet deyince, şöyle bir söz söyledi 'Ya devlet başa, ya kuzgun leşe'. Şaşırdık kaldık. Anlamını biliyor musun dedik. Bize baya detaylı anlattı. İzlediği tarihi bir dizide duyduğu replikmiş ancak hoşuna gitmiş ve anlamını da öğrenmiş. Bence bu bile buranın insanıyla ne denli güzel bir ilişki kurduğumuza örnektir."

Kahraman, okuyucuların roman ve tarih gibi alanların yanı sıra Türk dizilerinden etkilenerek kurgu eserlere ilgi gösterdiğini ve çocuk kitaplarına olan ilginin de gittikçe arttığını ifade etti.

"Türkiye'nin gönül coğrafyasında oldukça iyi bir pazara sahip olduğunu düşünüyoruz"

Nar Çocuk Yayınları Genel Müdürü ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen, kitap fuarı kapsamında okuyucuların yanı sıra Arap ve Türk yayıncıların bir araya gelerek çok sayıda telif alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Esen, Arap dünyasıyla yayıncılık alanındaki ilişkilere dair, "Son 10 yılda Türkiye'den yayıncılar Arap dünyasındaki yayıncılara çok fazla eser sattılar. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'na, Türk Tarihi'ne, Türk Çocuk Edebiyatı'na karşı gerçekten büyük bir ilgi var." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncılığın kültürlerin yakınlaşmasındaki önemine de değinen Esen, şunları kaydetti:

"Bizler hem kültür elçileriyiz, her iki ülke insanlarının birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan aracılarız. Dolayısıyla yaptığımız işin farkında olarak yıl içindeki çalışmalarla fuarların öncesini doldurmak ve alan oluşturmak hepimizin görevi olmalı.

Ayrıca ticaret de yapıyoruz ve Arap dünyası başta olmak üzere aslında Türkiye'nin gönül coğrafyasında oldukça iyi bir pazara sahip olduğunu düşünüyoruz."

Fuar kapsamında Kültür Bakanlığı tarafından Türkçeden Arapçaya çeviri yapan yayıncılara teşekkür belgesi verildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan'ın teslim ettiği belgeyi 100'den fazla Arap yayıncı aldı.

Fuar, Arap ülkelerinden ve dünyadan seçkin yazarların, düşünürlerin, sanatçıların ve içerik oluşturucuların katılımıyla düzenlenen oturumlar ve seminerlerle küresel entelektüel diyalog için seçkin bir platform imkanı sağlıyor.

22 Mayıs'ta kapılarını açan 32. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.