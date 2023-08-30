Haber: Damla Oya Erman

Timsahın etinin yaklaşık 180 kilosu, yerel çorba mutfaklarına bağışlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Timsahın derisi, aylar süren bir işlemden geçerek deri ürünlerine dönüştürülebilir hale gelecek.

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Shane Smith, Mississippi'nin Yazoo City şehrinde bulunan Red Antler İşleme'nin sahibi, hayatı boyunca birçok timsah görmüş olsa da, bu kadar büyük bir timsahı ilk kez yakaladığını ifade ediyor.

Yazoo Nehri'nde dört avcı tarafından yakalanan 4.27 metre uzunluğundaki devasa timsah, eyalet rekorunu kırarak 364 kilogram ağırlığa sahip. Daha önceki rekor, 2017 yılında 4.27 metre boyunda ve 347 kilogram ağırlığındaki bir timsah tarafından kırılmıştı.

Avcılar tarafından toplanan et, açlık çeken insanlara yardım etmek amacıyla kullanılırken, timsahın derisi ise aylar süren bir işlem sonrasında deri ürünlerine dönüştürülebilecek. Ayrıca, yerel koruma uzmanları, dev timsahın su dışına çıkarılmasının türün popülasyonu için olumlu etkileri olduğunu ve aynı zamanda insanların ve evcil hayvanların güvenliğini sağladığını belirtiyor.

Smith, Insider'a yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten surreal bir deneyimdi. İşlemci ve avcı olarak birçok büyük timsah görmüş olsam da, bu timsah daha önce gördüklerimden tamamen farklıydı. Gerçekten şaşırtıcıydı." dedi.

Lisanslı avcı Will Thomas ve arkadaşları Don Woods, Tanner White ve Joey Clark, dev timsahı yakalamak ve öldürmek için yaklaşık yedi saat uğraştıklarını söylüyorlar. Yakalama işlemi, eyalet yasalarına uygun olarak tüfekle vurarak gerçekleşti.

Yakalanan timsahın eti, işlem merkezine taşındıktan yaklaşık iki saat sonra işlenmeye başlandı. Vücut, derisini çıkarmak için yaklaşık iki saat ve eti kemiklerden ayırmak ve vakumlu poşetlerde saklamak için diğer iki saat süresince işlendi.

Yaklaşık 172 kilo et, Smith'e göre, çorba mutfakları ve çevredeki yardım kuruluşlarına bağışlandı. Timsahın kaburgaları ve eti, diğer et türleri gibi ızgara veya füme edilebilir. Ancak Smith, timsah nugget'larının - balık ve tavuğun karışımı gibi bir lezzete sahip olduğunu belirterek - en sevdiği parça olduğunu söyledi.

Hunters Harvest ve Mississippi Yaban Hayatı, Balıkçılık ve Parklar Departmanı temsilcileri, Insider'ın yorum taleplerine hemen cevap vermedi.

Smith, Insider'a verdiği demeçte, "Bu yakalamanın en ilginç tarafı, 18 yıl önce, 2005 yılında, Vicksburg, Mississippi'deki bir yerli sakin, oyun ve balıkçılık departmanını arayarak bu timsahın onlar için bir tehdit oluşturduğunu bildirdi," dedi. "Ve geldiler, bu timsahı yakaladılar ve ayağına küçük bir etiket taktılar - bir çeşit küpe gibi, ancak ayak bileği kısmına taktılar - ve onu 2005 yılında yeniden salıverdiler, tam olarak 22 mil yukarıda yakalanan yerden."

Smith, Mississippi Yaban Hayatı, Balıkçılık ve Parklar Departmanı'nın, timsahın 2005 yılında ilk yakalandığında en az 20 yaşında olduğunu tahmin ettiğini ve bugün 40 ila 45 yaşları arasında olduğunu söylüyor. Smith, Clemson Üniversitesi'nden araştırmacıların işleme merkezine gelerek nehir suyunun timsahların yaşam tarzı ve beslenmeleri üzerindeki etkisini araştırmak için doku örnekleri ve timsahın midesini aldığını belirtti.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin timsah uzman grubunun başkan yardımcısı Christy Plott, genel nüfusun timsahları öldürme konusunda tereddütleri olabileceğini ancak timsahın ölümünün yerel çevre için olumlu olduğunu ifade ediyor.

Plott, "Bu vahşi avlar gerçekten şaşırtıcı, açıkçası tür için inanılmaz bir popülasyon kontrolü sağlıyor. Vahşi timsahların yaklaşık %1 ila 2'si yıllık olarak avlanıyor, yani bu büyük bir sayı değil ve amacı üremeye uygun olmayan büyük hayvanları dışarı çıkarmak ve diğer timsahların üremesini engellemek - ki bu türün popülasyonu için açıkçası kötüdür," diyor. Bu kadar büyük timsahların evcil hayvanlar, sığır ve insanlar için son derece tehlikeli hale geldiğini ekleyerek yakalamaların yerel topluluk için büyük bir başarı olduğunu belirtiyor.

Plott, Amerikan Tanning & Leather'ın beşinci kuşak sahibi olan ve aynı zamanda dev timsah derisini birkaç ay içinde deriye dönüştürecek olan kişi olarak da görev yapan Plott, bu kadar büyük bir timsahın cildini işlemek için dokuz ila on iki ay arasında bir süre gerektiğini ve derinin herhangi bir renkte boyanabileceğini söylüyor - siyahtan limon yeşiline kadar. Plott'a göre, bu kadar büyük bir yaşlı timsahın karın kısmında yaşamı boyunca yaşadığı kavgalardan dolayı yara izleri olacak ve muhtemelen bu izlerin görünümünü en aza indirmek için daha koyu bir renge boyanacaktır.

Plott, "Bu kadar büyük bir timsahla, genellikle deri ürünleri yapmak için kullanılan karın genişliği elde edilebilir, bu gerçekten büyük bir hayvan," diyor. Bu kadar büyük bir timsahın işlenmesi genellikle dokuz ila on iki ay arasında sürer ve deri herhangi bir renge boyanabilir - siyahtan limon yeşiline kadar. Bu büyük ve yaşlı bir timsahın karnında yaşamı boyunca yaşadığı kavgalardan kaynaklanan yara izleri olacak ve muhtemelen bu izleri minimize etmek için daha koyu bir renge boyanacaktır.

Plott, timsah derisinin dünyanın en sıkı düzenlemelere tabi tutulan, izlenebilir deri türlerinden biri olduğunu ve üretimi için orijinal yaşam alanlarını tahrip etmeyen ender derilerden biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Plott'a göre timsah derisi ile çalışmak zor olabilir ve bu da onu en pahalı lüks derilerden biri haline getirir.

2005 yılında Mississippi, halka açık timsah spor avı programını başlattı. Bu program, sınırlı sayıda izin verilen avcının devlet koruma altındaki birkaç alanda bu yaratıkları avlamasına olanak tanıdı. Bu program daha sonra tüm kamusal sularda timsah avına izin vermek üzere genişletildi, ancak avcılar yılda 10 gün süren bir dönemde 213cm üzeri uzunluğa sahip bir timsahı avlama hakkına sahiptir. Bu sezon 25 Ağustos'ta başladı ve 4 Eylül'de sona erecek.

Plott, "Mississippi programı popülasyonu artırdı. 1960'ların başlarında vahşi doğada 100.000'den az timsah vardı ve bugün vahşi doğada 4 milyondan fazla timsah bulunuyor," diyor. "Bu nedenle timsahın toparlanmış olmasını görmek gerçekten harika - bu dünyanın en büyük koruma başarı hikayesidir."