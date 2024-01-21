Haber: Damla Oya Erman

1960'lı yıllardaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan Shiyu bölgesi, insan yerleşiminin izlerini içeren alt katmanlarda önemli keşiflere ev sahipliği yapmıştı. Bu keşifler arasında 15.000'den fazla taş araç, çok sayıda hayvan kalıntısı ve Homo sapiens türüne ait bir kafatası parçası bulunmaktaydı.

Dr. Shixia Yang liderliğindeki araştırmacılar, kaybolan malzemeleri modern radyometrik teknikler kullanarak inceledi ve Shiyu'daki kültürel tabakanın 45.800 ila 43.200 yıl öncesine dayandığını belirledi.

Araştırmacılara göre, bu bulgu, Homo sapiens'in Asya kıtasındaki yayılmasını ve ilk modern insanların kuzey Çin'e varışını anlamamıza yeni bilgiler ekliyor. Ayrıca, ilk yerleşimcilerin kullandığı malzeme kültürünün türünü ortaya koyuyor.

Profesör Yang, "Bu, Lamine teknolojiyi içeren Erken Üst Paleolitik bir koleksiyondur, ancak aynı zamanda Levallois noktaları, kullanım ve etki kırıkları belirtileri olan projektıl noktaları, obsidiyenden yapılmış araçlar, hayvan kemiğinden yapılmış projektıl noktaları ve küçük delikli bir grafit disk içerir" dedi.

Bu erken yerleşimcilerin malzeme kaynaklarını büyük mesafelerden sağlama ve teknolojik avantaj elde etme kapasitesini gösteren malzeme kültürü, o dönemin ileri düzeydeki yaşam tarzını daha iyi anlamamıza katkı sağlıyor.