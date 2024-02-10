Proje güzel.

Vaat harika...

Peki mümkün mü?

Neden olmasın?

Şerif dayım her zaman der ki;

-Yeğenim o kadar çalıyorlar, çırpıyorlar, yandaşa yediriyorlar yine tükenmiyor ülke.

Gemi sürekli su alıyor ama yoluna da bir şekilde devam ediyor...

Dünya'da kendinden görünen(!) düşmanı bu kadar çok bir ülke daha var mıdır?

Üstelik onca israfa, saltanata, şatafata rağmen batmayan...

Batmış olsa dahi belli etmeyen.

"Daha nasıl belli etsin" dediğinizi duyar gibiyim lakin siz yine de öyle düşünmeyin derim!

Osmanlı'nın lale devri misali.

Her gün lale devrinde memleket...

Bela üstüne bela ile imtihan halinde...

Yine de ayakta işte...

Vaat diyordum...

Özür diliyorum, konuyu dağıttım.

İbrahim Gezer hoca ile tanıştım geçen günlerde.

Üstelik hayat felsefesine, samimiyetine kalben inandığım bir dost vesilesi ile...

İbrahim hocayı az/çok bilir, takip ve takdir ederim.

Bağımsız aday olmuş büyükşehir belediyesine.

Ne diyelim...

Memleket için kim hayırlı ise o olsun ama İbrahim hocada beni çeken, cezbeden birşeyler var.

İnsanlığı mı?

Profesörlük ünvanı mı?

Tevazusu veya ufku mu?

Belki de hepsi birden...

Öyle içten, öyle samimi ki...

Şehre "iki gömlek fazla" desem ayıp etmiş olmam inşallah...

Adam tam bir idareci kisvesinde...

Harika bir proje danışmanı gibi...

Bilgili, liyakatli, kucaklayıcı...

Yıkık şehrin yarım kalan hikâyelerine umut olacak türden...

Ama imkân bulur mu?

Memleket bu ufku sahiplenir mi?

Orasını bilemem.

Ama tekrar ifade edeyim.

Beni cezbetti!

Netim yani...

Ben ki tek bir adayla ilgili dahi olumlu veya olumsuz yazı yazmış biri değilim!

Bunu da biliyorsunuz.

Ama bu adamı yazmadan edemezdim...

İlkeli, ilgili, beyefendi, mütevazı, donanımlı.

Malatya'ya omuz verecek, şehri yeniden diriltecek kadar liyakat sahibi.

Ama tekrar edeyim, biz ona layık olur, fırsat verir miyiz diye sormadan edemedim kendime!

Her karşılaştığım insanla siyaset üzerine konuşuyorum şu sıra.

Seçim arefesi bu muhabbetler olağan...

Tek kişiden İbrahim Hoca ile ilgili olumsuz bir söz işitmedim. Şehre ve sorunlarına hakim.

Onlarca rapor hazırlamış, makaleler kaleme almış, çözüm yollarını yayımlamış.

Mükemmel bir vizyon...

Her cümlede devletin istatistik kurumlarından aldığı verilerle konuştu.

Bu da ayrıca hoşuma gitti.

Projelerim var demedi.

Projeleri sundu, izah etti.

Ne diyeyim?

Yazıyı uzatmaya, sözü de sizi de yormaya lüzum yok.

Hayrolan olsun inşaAllah.

Vesselam...