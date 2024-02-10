Biraz tekerleme gibi oldu ama sormamın sebebi var

Çünkü ben vermekten hoşlanmayanlardanım, geri gelmediği zaman stres yapar, verdiğim gibi geri gelmez ise de kızanlardanım hem kendime hem karşı tarafa

Sayfaların kenarlarını katlamadığım gibi ikiye büküp okumaktan da hoşlanmam

Eskiden evime gelen eş dost arkadaşlar kütüphaneme girer, birer ikişer kitap alıp giderlerdi, giden kitaplar geri gelmediği gibi gelenler de gittiği gibi gelmiyordu sonra karar aldım kimseye kitap vermedim, arkadaş kaybetmekten daha çözüm odaklı bir karar bence

İşin şakası bir yana

Kitap konusu benim için hassas konu anlayacağınız

Hassas olmayanların kitaplarını almaktan da büyük keyif duyarım, ikinci el yani.

Kenarı yazılı altı çizili satırları okumak, okurken neden altının çizildiğini düşünmek, kenara tutulan bir notun hangi sebeple yazıldığını hayal etmek benim için büyük bir gizemin parçası gibi

Beyazıt’taki sahaflar çarşısı, taksimdeki pasajlar okul dönemimde çok sık ziyaret ettiğim yerlerdi, hala yolum düştükçe uğrar eski kokusunu alır kitapları incelerim tabi eskiden bu işler uygun ve makuldü şimdi ikinci el fiyatlarının yeni kitap fiyatlarına eş değer yer yer daha pahalı olduğu görünce içim cız etmiyor değil. Ekonomik durumu yeterli olmayan arkadaşlarımız da buralardan oldukça faydalanıyorlardı o zamanlar, şimdi pdf ler e- okuyucular çıktı sadece meraklıları ziyaret eder oldu, online satışlardaki rekabet ortamı da ziyaretçi sayısını azaltan sebepler arasında.

E-okuyucu demişken, yolculukta, karanlıkta okuma konusunda büyük pratiklik olsa da kitap, kitap gibi okunmalı bana göre, sayfaları çevirerek elde tutacaksın, ben bu cihazlara hiç alışamadım. Z kuşağının elinde sıklıkla görüyorum, bazı öğrenciler de cep telefonlarından kitap okuyorlar artık, okusunlar da nasıl okurlarsa okusunlar tabi eğitim şart

Anlayacağınız dostlar dijitalleşme, gelişen teknoloji sayesinde ulaşılabilir ve açık kaynak bilgiler elbette çok kıymetli ancak kürk mantolu madonnayı tabletten okumak Sabahattin Ali’ye haksızlık değilde nedir

Her kitap sahibinin izini taşır

Keyifli haftasonları