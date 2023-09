Haber: Damla Oya Erman

Eminem, Pazar akşamı Pine Knob Müzik Tiyatrosu'nda uzun süreli arkadaşı ve işbirlikçisi olan 50 Cent'i sahnede destekledi.

Detroit yıldızı, New York'lu rapçinin Temmuz ayından bu yana devam eden "Get Rich or Die Tryin'" çıkış albümünün 20. yıl turunun en son durağı için 15.000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikte yarıda sahneye çıktı.

50 Cent, 2003 tarihli "Patiently Waiting" şarkısının açılış dizelerini söylerken ve şarkı Eminem'in kayıtlarında yer aldığı bölüme geldiğinde, kalabalığın artan heyecanını hissedebilirdiniz.

Ve elbette, işte o an geldi, tanıdık bir kapşonluyla arka taraftan ortaya çıkan Eminem, kayıttaki kısmına katılarak sahne etrafında dolaşmaya başladı ve Pine Knob coşku içinde yerinde duramadı. Şarkı kısa süre sonra, Eminem'in öne çıkan konuğu olarak yer aldığı "Crack a Bottle" ile takip edildi.

Eminem, Temmuz ayında Ford Field'deki Ed Sheeran ile sürpriz bir işbirliğinden sonra sahnede ikinci kez yer aldı.

Pazar günkü görünümü, duyurulmamış olsa da, tam olarak bir sürpriz değildi: Aslında, şartlar göz önüne alındığında - 50 Cent'in muhtemelen Eminem'in arka bahçesindeki son gösterisi - Detroit rapçisinin gelmemesi daha şaşırtıcı olurdu. Eminem'in kızı Hailie'yi etkinlik mekanına giren hayranlar, ateşi daha da alevlendirdi.

Eminem, "Detroit, benim tanıdığım en iyi arkadaşlarımdan biri için gürültü yapın: 50 Cent!" dedi. "Hip-hop'un 50. yaş günü için biraz gürültü yapın, hala hip-hop'un 50. yaş günü. Detroit, sizi seviyorum!"

50 Cent'in turu, Eminem'in Shady Records tarafından yayınlanan çok platinli çıkış albümü "Get Rich or Die Tryin'"in yıldönümünü işaret ediyor. 2003 tarihli bu yayın, Detroit'te unutulmaz bir State Theatre gösterisi ile eşlik ediyordu ve Eminem "Patiently Waiting," "Love Me" ve "Rap Game" için sahne sürprizi yaparak orada bulunmuştu.

İkili, yıllar içinde iki düzineyi aşkın şarkıda işbirliği yaptı, en son 2019'da Sheeran ile "Remember the Name"de.

The Final Lap, yüksek kaliteli bir parlaklıkla dolu - taşınabilir video küpler, çoklu kıyafet değişiklikleri, çeşitli havai fişekler. Dans eden kızlardan oluşan bir ekip, bazen 10 kişilikti ve beş kişilik canlı bir grup ve iki break dansçısını içeren bir prodüksiyonun parçasıydı.

Son yıllarda daha çok oyunculuğu ve girişimciliğiyle tanınan Curtis Jackson adlı rapçi, gecenin büyük bir bölümünde iki hype man ile sahnede oldukça profesyonel görünüyordu.

50 Cent, "Get Rich or Die Tryin'" gösterinin ana müzik kaynağıydı, bu da konfetilerle dolu şenlikli bir "In Da Club" içeriyordu.

Pazar günkü gösteri, 50'nin katalogunun imza tarzlarını kapsadı: yakalayıcı dans pisti hitleri ("Candy Shop"), duygusal şarkılar ("21 Questions"), cesur kulüp parçaları ("Just a Lil Bit"), ışıltılı şarkılar ("Window Shopper"), gangsta yaşamına şampanya patlatanlar ("If I Can't").

Ve içe dönük taraf vardı - 2003'ten bu yana şarkı repertuarının bir parçası olan içe dönük incelemeler, Pazar gününün sonunda setin içinde bir vurgu oldu.