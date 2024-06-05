Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Hazırlık kampında, 20 yaş altı milli takımı da yer alacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Çanakkale kampına davet edilen oyuncular şunlar:
Kaleci: Enis Yatkın, Mehmet Emre, Mehmet Doğukan Karatay
Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu, Oğulcan Güney
Sol oyun kurucu: Tuğberk Çatkın, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Eray Karakoç, Atakan Şirin
Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan, Özgür Sarak, Eyüp Arda Yıldız
Sağ kanat: Barış Buğday, Şevket Yağmuroğlu
Pivot: İlkan Keleşoğlu, Alper Aydın, Ediz Aktaş