Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hazırlık kampında, 20 yaş altı milli takımı da yer alacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Çanakkale kampına davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın, Mehmet Emre, Mehmet Doğukan Karatay

Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Tuğberk Çatkın, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Eray Karakoç, Atakan Şirin

Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan, Özgür Sarak, Eyüp Arda Yıldız

Sağ kanat: Barış Buğday, Şevket Yağmuroğlu

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Pivot: İlkan Keleşoğlu, Alper Aydın, Ediz Aktaş

Kaynak: AA