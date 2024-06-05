Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.
Gözden kaçırmayın
İlk yarı sonucu: İtalya 0 - Türkiye 0
Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.
Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: AA