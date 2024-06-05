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Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Ampute Futbol Milli Takımı , grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

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