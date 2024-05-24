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Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Kampta İran'la Ankara'da 13 ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Türkiye Hentbol Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde yapılacak kampa 20 oyuncu davet edildi.

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