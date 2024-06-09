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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Samet Akaydın, bu akşam TSİ 19.15'te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

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İdmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi.

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