Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı. Ay-Yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı. TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.



A Millî Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, saat 19.00'da (TSİ 20.00) Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım oyuncularımız, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak. Medya mensuplarının bu etkinliği de takip etmesi mümkün olacak.

Kaynak: AA