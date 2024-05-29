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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Varhelyi, Tel Aviv'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle ikili görüşmelere devam ediyor.

Marc Botenga , "AB Komisyonu bu eyleme göz yumuyor mu?" ifadesini kullandı.

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Varhelyi'nin, Gallant'ın yanında "gururla poz vermesini" eleştiren Botenga, Başsavcı Han'ın, İsrailli Bakan hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunduğunu" hatırlattı.

Botenga, X hesabından, Varhelyi'nin, Bakan Gallant ile görüşmesinden fotoğrafın yer aldığı paylaşımına yanıt verdi.

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