Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi, Gazze'ye saldırıların en az 7 ay daha süreceğini söyledi

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi, Gazze'ye saldırıların en az 7 ay daha süreceğini söyledi

Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl 4. kez yanardağ patlaması yaşandı.

Yanardağ patlaması sebebiyle Güney Yarımadası’nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi’de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.