LEFKOŞA AA- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinin 12 numaralı parselinde sondaj hazırlıkları nedeniyle NAVTEX (Seyir duyurusu) yayımlamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırma pahasına sürdürdüğü tek yanlı faaliyetlerin yakından takip edildiği belirtilerek "Rum tarafı son olarak, tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinin 12 numaralı parselinde sondaj hazırlıklarına ilişkin faaliyet yapmak üzere bir NAVTEX yayınlamıştır. Söz konusu alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Bakanlar Kurulu tarafından petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri gerçekleştirmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsatlandırılan alanla çakışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Güney Kıbrıs'ın tüm uyarılara rağmen, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı faaliyetlerini sürdürmede ısrarcı davrandığı ve gerginliği yükseltmekten geri durmadığına dikkat çekilen açıklamada, Rumların uzlaşmaz zihniyetinin uluslararası toplum tarafından artık görülmesi gerektiği dile getirildi.

KKTC'nin, GKRY'ne bölgedeki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin kapsamlı işbirliği önerisi ile Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbonlar konusunda ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir konferans düzenlenmesi teklifinin halen masada olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nın ortak sahibidir. Ada üzerinde ve çevresindeki tüm doğal kaynaklarda eşit hakkı bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak konunun diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesini tercih ettiğimizi her fırsatta dile getirerek; 2011, 2012 ve 2019 yıllarında ve son olarak 1 Temmuz 2022 tarihinde bölgedeki hidrokarbonlarla ilgili Rum tarafına kapsamlı öneriler sunduk. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını gasp etmek pahasına faaliyetlerine devam ederek adadaki statükodan fayda sağlamakta ısrar etmektedir."

Açıklamada, Rum yönetiminin ısrarcı ve tek yanlı faaliyetleri devam ettikçe, KKTC'nin Türkiye ile birlikte, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacağı ve tüm adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.