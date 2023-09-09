Ankara

Turnuvanın ilk final mücadelesinde, tek kadınlarda ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaşacak.

Bugün TSİ 23.00'te Arthur Ashe Stadı'nda başlayacak mücadelede, iki tenisçi de kariyerlerinin ikinci grand slam finallerine çıkacak.

25 yaşındaki Sabalenka, bu yıl çıktığı ilk finali kazanarak Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı. Serena Williams'ın ardından ABD Açık'ta finale kalan en genç tenisçi unvanının sahibi 19 yaşındaki Gauff ise 2022 Fransa Açık finalinde kaybetmesinin ardından ilk grand slam şampiyonluğuna evinde ulaşmaya çalışacak.

İki tenisçi, 6. kez birbiriyle karşılaşacak. Önceki maçların 3'ünü Gauff, 2'sini ise Sabalenka kazandı. Son olarak bu yıl Indian Wells turnuvasının çeyrek finalinde eşleşen ikili arasındaki mücadeleden, Sabalenka, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Djokovic rekoru, Medvedev ise ikinci grand slam kupasını hedefliyor

Yarın oynanacak tek erkekler finalinde ise dünya 2 numarası Novak Djokovic ile 3 numarası Daniil Medvedev kozlarını paylaşacak.

Kariyerinin 24. şampiyonluğuna ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırmayı hedefleyen 36 yaşındaki Djokovic, 10'uncu finaline çıkacağı ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından 4. kez kupaya ulaşmaya çalışacak.

Grand-slam'lerde 4. finaline çıkacak Medvedev ise ABD Açık'ta ikinci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Avustralya Açık'ta 2021 ve 2022'de çıktığı finalleri kaybeden 27 yaşındaki tenisçi, ABD Açık'taki tek kupasına ise 2021'de ulaşmıştı.

İki tenisçi, yarınki finalde 15. maçlarına çıkacak. Bu müsabakaların 9'undan Djokovic, 5'inden ise Medvedev zaferle ayrıldı.

Tek kadınlar ve erkekler finalini kazananlar 3 milyon, kaybedenler ise 1,5 milyon dolar ödülün sahibi olacak.

AA